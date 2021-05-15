  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail terör devleti, Hamas liderinin evini bombaladı!
İİT Filistin için olağanüstü toplanıyor!
AP binasını vurdular: Dehşete düştüler
Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme
Yerel Evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ile eniştesinin kundaklandığı öne sürülen araçlar yandı
Yerel

Evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ile eniştesinin kundaklandığı öne sürülen araçlar yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ile eniştesinin park halindeyken kundaklandığı iddia edilen iki otomobili kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:50:00 -
Evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ile eniştesinin kundaklandığı öne sürülen araçlar yandı

AIikahya Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden G.C'ye ait eve gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Bu sırada G.C'ye ait park halindeki 41 ADJ 001 otomobil ile G.C'nin Alikahya Merkez Mahallesi'nde oturan ablasının kocası Ş.D'nin 41 KF 179 plakalı otomobilinin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.

Bu arada aynı saatlerde G.C. ve Ş.D'nin akrabası olan bir kişinin de motosikletinin çalındığı öğrenildi.

Araçların kundaklandığı şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Evine ateş açılan kadın G.C, AA muhabirine, gece saatlerinde ateş açılmasıyla evde beraber olduğu kızının vurulduğunu sandığını belirterek, "Bu saatten sonra can güvenliğimizin olduğunu sanmıyorum. Devletimizden yardım bekliyorum. Bu şekilde ne evimde yaşayabiliyorum ne de bu psikolojiyi atlatabilirim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e peş peşe roketler! Bu kez Filistin ve Lübnan'dan değil
Dünya

İsrail'e peş peşe roketler! Bu kez Filistin ve Lübnan'dan değil

Filistinlilere yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail'e Suriye tarafından roketler fırlatıldı.
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin konuştu...
Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey ve Umur Bey arasında gerilim hat safhaya çıka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay