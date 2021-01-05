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Yaşam Evinde gördü, şaşkına döndü
Yaşam

Evinde gördü, şaşkına döndü

Tayland'da Naruenat Ketvangkoung isimli kişinin evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:51:00 -
Evinde gördü, şaşkına döndü

Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya sebep oldu. Yerel medya, olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini yazdı.

Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi. Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı ile karşılaştı.

Evde büyük hasar var

Olayla ilgili videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.

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