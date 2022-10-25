Evinde, bankada, cebinde doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel'den gündemi altüst edecek 78 milyar dolar iddiası

Doların düşeceği yönündeki tahminleri ile uzun süre gündemden düşmeyen ekonomist Necmettin Batırel'den önemli bir çıkış geldi.

Necmettin Batırel bu kez de Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile ilgili bir tahminde bulundu. Batırel’e göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı artık çözülecek. Buradan çıkan para borsaya yönelecek ve endeks 9 bin puana yükselecek.

Necmettin Batırel, bu büyük iddiasını Twitter da dile getirdi.

Batırel, “Kur Korumalı Hesaplarda biriken 78 milyar dolar çözülecek. Neden mi? Çünkü dövizdeki oynaklık sona erdi. TL değer kaybetmiyor. Hazine kur farkı ödemeyecek. Ayrıca faiz indirimiyle kur korumalıya yıllık ödenen faiz de düşüyor. Bu para borsaya akacak. Endeks 9 bine ulaşacak..” dedi.

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