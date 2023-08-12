Evi yanan adam Devlet desteği istiyor...

Dün öğle saatlerinde Diyarbakır'da çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Abid Nart, mevcut emekli maaşıyla evi onarmaya güç yetiremediğini belirterek yetkililere seslendi.

Dün öğle saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1006 nolu sokakta 13 katlı bir binanın 9'uncu katında yangın meydana geldi.

Buzdolabının motor kısmından kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede evi kullanılamaz hale getirdi.

Olay esnasında evde bulunan Abid Nart, yaşadığı anları aktarırken adeta küle dönüşen evinin tadilatı için emekli maaşıyla güç yetiremeyeceğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Yangın anında yaşadıklarını anlatan Nart, "Dün biraz rahatsızdım. Oturma odasında uzanmış, televizyon izliyordum. Cuma namazı öncesi kalkıp abdest alacaktım. O esnada bir anlık ses geldi, dışarıda devam eden inşaatlardan olabileceğini zannettim. İkince ses geldiğinde mutfakta alevin çıktığını fark ettim. Mutfağa geldiğimde buzdolabının arka kısmından alevlerin yükseldiğini gördüm. Tuvalette bulunan bir kova suyu döküp dış kapıyı açarak kendimi kurtardım. Komşulara haber verip itfaiyeyi çağırdık." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangın söndürme sürecinde yaşanan aksaklıklara sitem eden Nart, "İtfaiye 10 dakikada geleceğine 40 dakikada geldi. Geldiklerinde hortumları eksikti. Biri geri öteki ileri park etmişti. Yeniden park düzeni için 15 dakika uğraştılar. Biraz erken müdahale olsaydı mutfak olmasa da diğer yerleri kurtarabilirdik." ifadelerini kullandı.

Mevcut ekonomik şartlarla evini onaramayacağını ifade eden Nart, yetkili makamlarım kendisine destekte bulunmasını talep etti.

Nart, "Emekliyim, yeniden yapma gücüm yok. Bu şekilde satsam kimse almayacağı gibi kiraya girmeye çalışsam dışarıda kalırım. Devlet herhangi bir destekte bulunursa memnun olurum." şeklinde konuştu. (İLKHA)