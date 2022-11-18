Evelik otu tohumunun, labada otunun faydaları nelerdir? (Labada) Evelik otu yemekleri nasıl yapılır? Doğal labada tohumu basur tedavisi! Evelik otu zararları

Labada bitkisi halk arasında birçok farklı isimle bilinmektedir. Bunlardan bazıları; evelik, efelek, develik ve alabada şeklindedir. Bitkisel tedavide kullanılan en eski ürünlerden birisidir. Yaprak, kök ve tohumundan rahatça yararlanabileceğiniz evelik (labada), farklı kulanım alanlarıyla da mutfağınızda yer edinmeye hazır bir bitkidir. Çeşitli besleyici ve şifalı bir bitki olan evelik su kenarlarında yetişir geniş yaprakları uzunca gövdesi üzerinde bulunur evelik olgunlaşınca kahverengine dönüşür tohum verir. Kökünde nişasta, şeker, C vitamini bulundurması nedeniyle faydaları satmak bitmeyen evelik bir çok hastalığı da iyi geliyor.

Evelik otu, özel bir bakım gerektirmeyen bir ot olmakla beraber, yabani olmasından ötürü kolayca bulunabilir. Taze şekilde veya çay olarak tüketilen bu bitki sayesinde mide problemlerinden gribe kadar birçok soruna çözüm olmaktadır. Bu otun, kökleri ve yaprakları ilaç yapımı için kullanılmaktadır.

Evelik otu nedir?

Evelik otu; Halk arasında pek çok farklı isim ile bilinen evelik otu, ıspanağa benzeyen şifalı bir bitkidir. Bunların yanı sıra Latin dilinde; patiencedock, rumex patientia, patience gibi adlarla da tanımlanmaktadır. Evelik otunun familyası ise karabuğdaygillerdir. Evelik otunun görünümü kuzukulağına benzediği için genellikle de kuzukulağı ile karıştırılmaktadır. Ancak bu ot, kuzukulağına göre daha geniş yapraklı olup daha koyu yeşil tonlarına sahiptir. Yeşil ve ufak çiçek açan ot, çiçeklerinde olgunlaşan tohumlar ile yayılarak yetişir.

Evelik otunun faydaları neler? vücutta biriken toksinleri atıyor!

Evelik otu; egzama, mantar gibi cilt problemlerine çözüm olur. İçeriğinde yer alan C vitamini sayesinde kış hastalıklarından kurtulmanın yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olacaktır. Romatizmal ağrılara oldukça iyi gelen evelik otunun bir diğer faydası kadınsal rahatsızlıklara iyi geldiğidir.

EVELİK (LABADA) FAYDALARI

Labada otunun faydaları nelerdir?

1. Kökü kaynatılıp içilir ise ishali engeller. 10 gr labada kökü 1 bardak sıcak suda demleme usulü hazırlanarak tüketilir.

2. ​Bitkiden elde edilen yeşil tohumların kaynatılması ile elde edilen çay anne sütünü arttırır

3. Egzema, kaşıntı ve deri üzerindeki mantarlarda etkilidir. Bitkisinin kökünden de çay hazırlanabilmektedir. köklerin kaynatılmasıyla elde edilen çay alerjiye karşı faydalıdır.

4. Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarında tüketilen iyi bir bitkidir.

5. C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkilidir.

6. Romatizmal ağrılarda faydalıdır.

7. Kadın hastalıklarına iyi geldiği de tespit edilmiştir.

8. İştah açıcı etkisi vardır.

9. Kadın hastalıklarında yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır.

10. Kabızlığı önler, hemoroit problemlerini giderir.

11. Gribal enfeksiyonlarla savaşır.

12. Deri hastalıklarına birebir.

13. İshali önlemeye yardımcı

14. İştah arttırır.

EVELİK OTU NASIL PİŞİRİLİR?

Ispanak pişirilme yöntemi ile aynı şekilde pişirilebilir. Bitkiyle alakalı birçok deney yapılmış ve yapılan deneylerde bitkinin insan vücuduna olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden ilaç sanayinde sıklıkla kullanılır. Mayıs ayından sonra toplanabilen evelek taze bir şekilde tüketilebilir. Fakat bitki kurutulacak ise bitkinin ağustos ayına kadar tercih edilen bir tarihte toplanması herhangi bir problem teşkil etmez. Tokat çevresinde çoğunlukla var olan bu bitki Anadolu bölgesinde dağınık bir şekilde olan yabani bitki türüdür.

(Labada) Evelik otu yemekleri nasıl yapılır?

LABADA (EVELİK) SARMASI TARİFİ

Malzemeler

2 demet labada

İç malzemesi

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 subardağında biraz az pirinç

2 baş kuru soğan

Domates- biber salçası

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber, taze nane

Sosu

1, 5 bardak süt

4-5 kaşık kaymak

Biraz su

Yapılışı: Önce labadaları kaynayan tuzlu suya daldırıp çıkaralım. Çok fazla tutmayın labada çok ince yaprak olduğu için eriyor. Tavada önce soğanı yağda kavurun. Sonra salçayı yıkadığımız bulguru pirinçi ekleyip biraz kavurduktan sonra 1 subardağı sıcak su ekleyip altını iyice kısıp kabartalım. Sonra yaprakları düz zemine yayıp orta kısmındaki damarını alalım saralım. Bocama dizelim. Bir kapta sütü, suyu, kaymağı karıştırıp sarmalların azıcık üzerine gelecek şekilde döküp, 200 derece önceden ısıtılmış fırına koyup 30, 40 dk sütü çekinceye kadar pişirelim

EVELİK - LABALA ÇAYI TARİFİ

Çay hazırlamak için tohumlarını ,yapraklarını yada kökünü kullanabilirsiniz. Yapraklarını kullanarak çay hazırlayacaksanız haşlamanıza gerek yoktur. sadece 1 su bardağı kadar kaynar suya bir avuç dolusu kıyılmış yaprak ekleyip 5 dakika demlenmesi yeterlidir.

Tohum veya kökünü kullanacaksanız;

Kıyılmış bir tatlı kaşık dolusu kök 1 su bardağı suda 1 dakika kaynatılıp 5 dakika demlenerek süzülür.

Tohum kullanılacaksa 1 çay kaşığı tohum 1 su bardağı suda 1 dakika kadar haşlanıp 5 dakika demlenip süzülür.

Labada Neye İyi Gelir?

İshal Tedavisi: Labadanın faydaları arasında yer alan ishal tedavisinde, bitkinin kökleri, ve yapraklarından hazırlanan çayın içilmesi gerekmektedir. (sabah)

Kadın Hastalıkları: Bitkinin sadece köklerinden hazırlanan çayın ise, labadanın faydaları arasında yer alan kadın hastalıklarına karşı iyi geldiğini belirtmemiz gerekmektedir.

Kuvvet Verici: Labadanın faydaları arasında kuvvet verici etkisinden de yararlanmak gerekmekle birlikte, bunun için, bitkinin taze olan yapraklarının, çiğ, ya da yemek olarak yenilmesi gerekmektedir.

Apse ve Çıban Tedavisi: Labada yapraklarından hazırlanan lapanın, abseleri; ve çıbanları iyileştirdiği, bununla birlikte, yaraları geçirdiğine dair bilgiler bulunmakla birlikte, bunun için, labada yapraklarından hazırlanan lapanın harici kullanımı gerekmektedir.

Basur Tedavisi ve Kabızlık: Labada yapraklarını haşlayarak yiyenler, basur tedavisi, ve kabızlık tedavisinde labadanın faydalarından yararlanmış olmaktadırlar.

Romatizmal Ağrılar: Labadanın faydaları arasında yer alan romatizmal ağrılar için de, labadanın taze olan yapraklarının sirke ile lapa yapılması; ve ağrıyan yerlere harici olarak uygulanması gerekmektedir.

Kullanım Şekli : Bitkinin yapraklan çiğ olarak yenir ya da 1 litre sıcak suya 50 gr. taze labada yaprağı konulup 15-20 dakika kadar kaynatılır. Böylece elde edilen çaydan günde iki-üç kez birer bardak alınır.

Deri hastalıklarında etkilidir.

Çıbanları olgunlaştırır.

Yara ve egzamaları iyileştirir.



Kullanım Şekli : Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır ve şikayet edilen yerlere dıştan uygulanır.

Kökünün Faydaları :

Müshil etkisi gösterir.

Kullanım Şekli : 1 litre sıcak suya 30-50 gr. kadar temizlenip parçalanmış bitki kökü konulup 15-20 dakika kadar ağır ağır kaynatılır. Elde edilen çay, günde iki-üç kez birer bardak içilir.

EVELİK OTUNUN YAN ETKİLERİ

Evelik otu zararları

Evelik otu kullanımı bilhassa bağırsak iltihabı sorunu olan kişiler için sakıncalı olabilmektedir. Bağırsak tahrişine neden olduğu görülen labada otu bu özelliği nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.

Zararları : Ülseratif kolit ve Crohn Hastalığı gibi rahatsızlıklarda kullanılmamalıdır. Yine vücutta su kaybını hızlandırdığı için böbrek yetmezliği olan hastalar kullanmamalıdır.

Bir diğer dezavantajı ise vücutta su kaybını hızlandırmasıdır. Dolayısıyla böbrek sorunu yaşayan bireylerin evelik otunu kullanmamaları gerekmektedir.

Hemen her bitkinin fazlası zarar verdiği için evelik otunun da fazla tüketilmesi hasara neden olacaktır. Bu sebeple kararında ve bilinçli tüketilmesi önemlidir. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.