Evden çıktı, kafasına helikopter düştü!

Brezilya'nın Ubatuba şehrinde, 42 yaşındaki adam, babasının evinden kahve içtikten sonra dışarı çıktı. Bahçe kapısından dışarı adımını attığı sırada talihsiz adamın üzerine helikopter düştü ve hayatını kaybetti.

Helikopterdekiler hafif sıyrıkla atlattı

Helikopterin içinde bulunan pilot ve bir karı koca kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Polis, helikopterin kalktıktan bir dakika sonra irtifa kaybettiğini ve yere düştüğünü söyledi.

"Kısa süre önce kahve içtik"

Hayatını kaybeden adamın babası, kazadan bir kaç dakika önce oğlu ile kahve içtiklerini ve oğlu dışarı çıktıktan kısa bir süre çarpma sesini duyduğunu söyledi. Sesi duyar duymaz dışarı çıktığını söyleyen acılı baba, düşen helikopterin altından çıkartılmaya çalışan kişinin kendi oğlu olduğunu gördüğünü söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.