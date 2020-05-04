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Aktüel

Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Jandarmaları çok seven İlayda Cineviz adlı genç kıza evinde sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:31:59 -
Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Jandarmaları çok seven İlayda Cineviz adlı genç kıza evinde sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Bir anda elinde pasta ile jandarmaları gören 17 yaşındaki İlay’da gözyaşlarını tutamadı.


Yalova Jandarma Komutanlığı’nı arayan anne Esra Cineviz kızı İlayda Cineviz’in 17 yaşına gireceğini, kızının jandarmaları çok sevdiğini belirterek evde düzenlenecek olan mini yaş günü kutlamasına jandarmaları da davet etti. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri genç kız için sürpriz bir kutlama tertip etti. Pasta alıp mumlarını yakan jandarmalar genç kızın evinin kapısını çaldılar. Kapıyı açan İlayda Cineviz elinde pasta ile karşısında jandarmaları bulunca ne yapacağını bilemedi. Mutluluktan gözyaşlarına boğulan genç kız için jandarmalar doğum günü şarkısı da söylemeyi ihmal etmediler. Sürpriz yaş günü ile mutlu olan İlayda Cineviz, en büyük isteğinin büyüyünce jandarma olmak olduğunu dile getirdi.

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