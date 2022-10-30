Evdeki örümceklere doğal çözüm: Evde örümcek nasıl yok edilir? Evdeki örümceklerden kimyasal olmadan kurtulmanın yolları

Evde küçük örümcek neden olur?

Evde örümcek olmasının sebepleri vardır.

Bu sırada yiyecek bulmak için evinizi ziyaret edebilirler. Evinizde hamamböceği, karınca, meyve sineği gibi örümceklerin besin kaynağı olan haşerelerin sayısı fazlaysa, örümcekler evinizde beslenmek isteyecektir. Soğuk havalarda korunmak için evinize sığınabilirler.

Evdeki Örümceklerden Nasıl Kurtuluruz?

Maddeler halinde sizlere örümcekleri evden uzaklaştırmanın bitkisel yollarından bahsedelim.

Uçucu nane yağı, bulaşır deterjanı. 3 bardak su içerisine 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı, 1 çorba kaşığı nane yağı ekleyip karıştıralım. Spreyli şişe içeresine hazırladığımız karışımı dökelim. Ve örümcek gördüğümüzde püskürtelim. Bir örümcek öldürücü değil kovucu bir sprey.

Tarçını da örümcekleri uzat tutmak için kullanabilirsiniz. Evinizde örümcek gördüğünüz alanlara tarçın serpebilirsiniz.

Küçük pamuk topları yapın ve nane yağının içine batırıp evinizin içine ve dışına yerleştirebilirsiniz.

Örümcekleri uzak tutmak için pencere eşiğine kestane yerleştirebilirsiniz.

Tuzlu su karışımının mükemmel bir örümcek katili olduğu söyleniyor. Bir miktar sıcak su içerisine tuz ekleyelim. Ve direk örümceklerin üzerine püskürtelim. Ve örümcek yuvalarına püskürtebilirsiniz.

Püskürtme şişesini beyaz sirke ve su ile doldurun. Ve örümcekli alanlara püskürtün.

Örümceklerin eve gelmesini önlemek için süpürgelik, pencere ve raflara narenciye soyup kabuklarını koyun. Örümcekler narenciye , turunçgilleri hiç sevmezmiş. Limon kokulu mobilyaların bile uzat tutacağı söyleniyor.

Örümcekleri dolabınızda saklanırken bulursanız sedir askıları kullanabilirsiniz.

Örümcekleri uzak tutmak için tütün kullanabilirsiniz. Tütünü su ile karıştırın ve evin giriş noktalarına püskürtün.

Hindistan cevizi yağı da örümcekleri uzaklaştırmak için etkili. 1 ölçü hindistan cevizi yağı ile 2 ölçü suyu karıştırın ve evinizin örümcek olabilecek kısımlarına püskürtün gelmesini engelleyecektir.

Bütün bu maddeler içerisinde ben sirke kullanıyorum. Sirkeli su ile evimi sildiğimde örümcekler gelmiyor.

Evde örümcek nasıl yok edilir?

Örümcekler, sirke kokusundan hiç hoşlanmaz. Bir sprey şişesini sirkeli su ile doldurun ve evinize sıkın. Özellikle kapı ve pencere kenarlarına sıkarak örümceklerin içeri girmesini önleyebilirsiniz. Ancak bu kokunun eve yayılacağını da unutmamanız gerekir.

Evdeki örümcekler için ilaç

Örümcekler, nane kokusundan hoşlanmaz. bu yüzden sprey şişesinin içerisini nane yağı ve su ile doldurun. Evin içine, özellikle köşe ve tavanlara bu karışımdan sıkın. Böylece hem eviniz güzel kokacak, hem de örümcekler uzaklaşacaktır.

İlginizi çekebilir → Evdeki rutubet kokusu nasıl giderilir? Odadaki, baza altı, duvardaki rutubet kokusu giderici! En basit yöntemleri → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Mutfak dolapları nasıl temizlenir? Yağlı mutfak dolapları neyle silinir? 6 Kolay püf noktası: Akrilik (Parlak) ahşap, lake mutfak dolabı temizliği→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Kotların rengi nasıl korunur? Boya veren, sararan kot nasıl yıkanır? Kot pantolonu tuzlu suda bekletin!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Sararan perdeleriniz kar gibi bembeyaz oluyor nasıl mı? Tül perde temizliği püf noktaları→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Duşakabin temizliği: Hiç ovmadan lekeleri çıkarın | Evde doğal, duşakabin temizliği nasıl yapılır? Limon tuzuyla duşakabin temizliği→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Bulaşık makinesinde sararan, matlaşan bardaklar doğal yolla nasıl beyazlatılır?→ TIKLAYINIZ