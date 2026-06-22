  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum Londra’da COP31 hedeflerini açıkladı Enerji dönüşümü hayatımızı değiştirecek Özel'ci Umut Akdoğan: CHP'ye keşke Kılıçdaroğlu yerine kayyım atansaydı Laikçi azınlık başörtülüleri imha planı yaparken… CHP’li İzmir Büyükşehir’den toplu yoga ayini Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa etti CHP'li Adalar Belediyesi'nde kirli çark ifşa oldu: Detaylar evlere şenlik! Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar Alanya açıklarında dev sürpriz! Amatör balıkçı balina görüntüledi Sudan'dan Türkiye'ye çağrı: "Gerçekleri Türkiye ortaya çıkartır” Flaş gelişme! O delegeler CHP Genel Merkezi’ne ihtar çekecek!
Gündem Siyonist katillerden Lübnan’da katliam çığırtkanlığı! Gözü dönen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, barış mutabakatına karşı Netanyahu’yu kışkırttı!
Gündem

Siyonist katillerden Lübnan’da katliam çığırtkanlığı! Gözü dönen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, barış mutabakatına karşı Netanyahu’yu kışkırttı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonist katillerden Lübnan’da katliam çığırtkanlığı! Gözü dönen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, barış mutabakatına karşı Netanyahu’yu kışkırttı!

İşgalci İsrail’in terör sevici aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan’daki vahşetin durdurulmasını ve bölgeye huzur gelmesini amaçlayan ABD-İran mutabakatına karşı adeta delirdi. Şer odaklarının sözcülüğünü üstlenen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin meclisteki haftalık grup toplantısında gürleyen Ben-Gvir, katil ordusunun saldırılara devam etmesini isteyerek barış anlaşmasının acilen çöpe atılması çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "kesin zafere çok yakın olduklarını" iddia ederek, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan, Lübnan'ı da kapsayan ABD-İran mutabakatını reddetmesini istedi.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin meclisteki haftalık grup toplantısında konuşan Ben-Gvir, İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sona erdirmesini de içeren ABD-İran mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben-Gvir, Lübnan’da "zayıf ateşkesler” yerine saldırıların sürdürülmesini isteyerek "Eğer İsrail güvende değilse, Beyrut da Beyt Hanun gibi görünür.” ifadelerini kullandı.

ABD-İran ateşkes anlaşmasına tepki göstermesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in kendisini doğrudan hedef almasına değinen Ben-Gvir, geçmişte Washington yönetiminin yanlarında olmadığı durumlarda bile İsrail'in "zafer kazandığını" iddia etti.

Netanyahu'nun Washington'ın telkinlerine karşı durması gerektiğini savunan Bakan Ben-Gvir, "Netanyahu, Başkan Trump'a gitmeli, onu kucaklamalı ve 'Başkan Trump, teşekkür ederiz ancak ne yapabiliriz, bu anlaşmayı uygulayamayız." demesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile ilişkilere değer verdiklerini ancak kendisi için "kırmızı çizginin" İsrail askerleri ve sivilleri olduğunu iddia eden aşırı sağcı Bakan, saldırıların devam etmesi gerektiği yönündeki agresif tutumunu şu sözlerle sürdürdü:

"Benim duruşum nettir. Bin Lübnanlı annenin gözyaşı dökmesi gerekse bile, tek bir İsrailli annenin gözyaşı dökmesine tahammül edemeyiz. Bu yüzden devam etmek zorundayız.”

 

İsrail artık Türkiye korkusunu gizlemiyor: Türk ordusunun yapacaklarını hayal bile edemeyiz
İsrail artık Türkiye korkusunu gizlemiyor: Türk ordusunun yapacaklarını hayal bile edemeyiz

Dünya

İsrail artık Türkiye korkusunu gizlemiyor: Türk ordusunun yapacaklarını hayal bile edemeyiz

Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!
Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!

Gündem

Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!

Katil İsrail'den kademeli soykırım! Filistinlileri hedef aldılar
Katil İsrail'den kademeli soykırım! Filistinlileri hedef aldılar

Dünya

Katil İsrail'den kademeli soykırım! Filistinlileri hedef aldılar

İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti
İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti

Dünya

İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23