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Gündem Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yeni bir aşamadayız"
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Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yeni bir aşamadayız"

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Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yeni bir aşamadayız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de insanlık dışı saldırıların devam ettiğini ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Ömer Çelik, "İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Ömer Çelik, sürecin bir devlet politikası olduğunu ifade ederek, "Terör sona ermeli ve terör Türkiye gündeminden çıkmalı. Pazarlık olmadan süreç ilerleyecek" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Gazze'de insanlık dışı saldırılar devam etmektedir. Saldırıların neticesinde uluslararası hukukta zarar görmüştür.

Son derece kırılgan bir dönemdeyiz. Aslında yeni bir dönem şimdi başlıyor. Kalıcı barış için güçlü bir irade ortaya koymalıyız. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz.

Sayın Devlet Bahçeli'nin erken seçime dönük açıklamaları son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Terörsüz Türkiye sürecinde çok büyük bir adım atıldı. Süreç bir devlet politikasıdır. Bugün gelinen noktada raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması gerekmektedir. Terör sona ermeli ve terör Türkiye gündeminden çıkmalı. Pazarlık olmadan süreç ilerleyecek. Silahlar bırakılınca süreç tamamlanacak."

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