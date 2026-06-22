Kaza cinayet çıktı: Eski eniştesini otomobille ezip, öldü mü diye kontrol etmiş!

Herkesin kaza sandığı olay, dün saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana geldi. S.Ö. (22) yönetimindeki Fiat Tofaş marka otomobil, yürüyen Serdar Coskun’a (43) arkadan çarparak ezdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar Coşkun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. S.Ö.’nün evinin çevresinde yapılan araştırmalarda otomobil binanın otoparkında park edilmiş halde bulundu. Bir süre sonra S.Ö. ve otomobilde bulunan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polise teslim oldu. Kazada ağır yaralanan Serdar Coşkun ise, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

ESKİ ENİŞTESİ ÇIKTI!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde aracın şahsa kasten çarptığı belirlendi. S.Ö.’nün Coşkun’a çarptıktan sonra otomobille üzerinden geçtiği, ardından da otomobilden inip durumunu kontrol ettikten sonra yeniden otomobile binerek, olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

S.Ö.’nün otomobille çarpıp, ardından üzerinden geçtiği Serdar Coşkun’un eski eniştesi olduğu ve ablasıyla 4 yıl önce boşandığı, aralarında boşanmanın ardından süren 4 yıllık bir husumet bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve cinayet anında yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.