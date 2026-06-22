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Gündem İşgalci İsrail güney Suriye’de terör estiriyor! BM kritik Suriye raporunu açıklayarak barbarlığı ifşa etti!
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İşgalci İsrail güney Suriye’de terör estiriyor! BM kritik Suriye raporunu açıklayarak barbarlığı ifşa etti!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İşgalci İsrail güney Suriye’de terör estiriyor! BM kritik Suriye raporunu açıklayarak barbarlığı ifşa etti!

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de tarihi bir siyasi geçiş sürecinin yaşandığı bu kritik dönemde, katil İsrail’in ülkenin güney topraklarındaki gayrimeşru işgalini, zulmünü ve hukuksuz ihlallerini pervasızca sürdürmeye devam ettiğini dünyaya ilan etti. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) "Orta Doğu’da Durum" başlığı altında Suriye’deki son gelişmeleri masaya yatırmak üzere acil kodla toplandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de siyasi geçişin, fırsatlar ve kırılganlıkla birlikte kritik bir aşamada olduğuna dikkat çekerek, İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ve ihlallerini ise sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) "Orta Doğu’da Durum" başlığı altında Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Oturumun açılışını yapan BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'nin siyasi geçiş sürecini "fırsatlar ve kırılganlığın yan yana var olduğu kritik bir aşamada" olarak tanımlayarak, İsrail'in Suriye'nin güneyinde 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın ihlali de dahil askeri faaliyetlerine devam ettiğine işaret etti.

Cordone, “İsrail güçleri Suriye'nin güneyinde varlığını sürdürüyor ve bazı bölgelere neredeyse her gün baskınlar düzenleyerek geçici kontrol noktaları kuruyor, sivilleri arıyor ve gözaltına alıyor.” dedi.

İsrail’in Suriyeli sivillerin erişimine kısıtlamalar getirdiği ve tarım arazilerine zarar verdiğini anlatan Cordone, öte yandan Suriye hükümetinin, İsrail ile bir güvenlik düzenlemesine açık olduğunu aktarmasına rağmen bugüne kadar somut bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Cordone, “İsrail'i 1974 Anlaşması'na uymaya, yasa dışı olarak gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye bir kez daha şiddetle çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

- “Suriye'de insani ihtiyaçlar hala çok yüksek”

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Indrika Ratwatte de Suriye’de on yılı aşkın bir krizin ardından toparlanma, yeniden yapılanma ve kalkınmaya yönelik açık ilerleme işaretleri bulunduğunu söyledi.

Ratwatte, “Ancak Suriye'de insani ihtiyaçlar hala çok yüksek, ülke içinde yerinden edilmişlik durumu devam ediyor ve sürdürülebilir geri dönüşler için koşullar ülke genelinde hala eşit değil.” diye konuştu.

Aralık 2024'ten bu yana 1,6 milyon Suriyeli mülteci ve yaklaşık 2 milyon iç göçmenin geri döndüğünü belirten Ratwatte, Suriyelilerin acil yardımlardan öteye geçip hayatlarını yeniden inşa etmeleri için sürdürülebilir insani yardımların, siyasi irade ve yatırımın şart olduğuna vurgu yaptı.

Ratwatte, yılın ortasına yaklaşırken, 2,92 milyar dolarlık insani yardım çağrısının yalnızca yüzde 20'sinin finanse edildiğini belirterek, Konsey üyelerinden insani yardımların devamlılığı ile ülkede sürdürülebilir kalkınma için yatırımlara destek çağrısında bulundu.

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