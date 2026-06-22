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Aktüel Ordu'da can pazarı! Kızının gözleri önünde ırmağa düştü
Aktüel

Ordu'da can pazarı! Kızının gözleri önünde ırmağa düştü

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Ordu'da can pazarı! Kızının gözleri önünde ırmağa düştü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 10 yaşındaki kızıyla ırmak kenarına giden Barış Peker, dengesini kaybederek suya düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

Ordu’da küçük kızın gözleri önünde acı olay yaşandı. Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker, 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Peker'i gören kızı yardım istedi. Akıntıyla sürüklenen Peker gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

 

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barış Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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