  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın küstah tehdidi Bürgenstock’u karıştırdı! Pakistanlı kaynaklar krizin perde arkasını ifşa etti! TEM’de korku dolu anlar! Tır alev topuna döndü Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor! Türkiye İslam'ın Truva atı! Küstah Yunan'dan üç ülkeye çağrı! Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali! Araç başı limit 20 litreye düştü! Rusya'da yakıt sınırlaması uygulanıyor 6 gün sürmesi bekleniyor! O ülke felakete hazırlanıyor İsrail artık Türkiye korkusunu gizlemiyor: Türk ordusunun yapacaklarını hayal bile edemeyiz Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı Kılıçdaroğlu’nun salı kararı belli oldu: Grup yapmayacak, Arınma Meclisini toplayacak
Aktüel Miras kavgası kanlı bitti!
Aktüel

Miras kavgası kanlı bitti!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Miras kavgası kanlı bitti!

Erzurum Aşkale'de akrabalar arasında miras kaynaklı arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kadın bıçakla yaralandı.

Erzurum’da akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olay dün saat 10.35 sıralarında Aşkale ilçesinde meydana geldi. Akrabalar arasında miras nedeniyle yaşanan arazi anlaşmazlığı, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, yanında bulundurduğu kesici aletle (bıçak) bir kadın vatandaşı yaraladı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat ivedilikle başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Halı sahada çıkan kavga 3 şehre sıçradı: 13 kişi yaralandı
Halı sahada çıkan kavga 3 şehre sıçradı: 13 kişi yaralandı

Gündem

Halı sahada çıkan kavga 3 şehre sıçradı: 13 kişi yaralandı

Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi
Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi

Gündem

Kavga etmeyin hepiniz aynısınız! CHP’li belediyeler arasında ‘ben yaptım’ krizi

Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı

Yaşam

Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı
Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

Yerel

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23