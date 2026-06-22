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Gündem Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Dışişleri Bakanlığı küresel güçlere resti çekti!
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Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Dışişleri Bakanlığı küresel güçlere resti çekti!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Dışişleri Bakanlığı küresel güçlere resti çekti!

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çetin savaşın faturası Karadeniz'deki sivil ticarete kesilmek istenirken, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli bir kuru yük gemisine alçakça bir saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, insansız hava aracıyla gerçekleştirilen bu hain provokasyonun ardından acil kodla bir açıklama yayımlayarak her iki savaşan ülkeye de çok sert uyarılarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli kuru yük gemisine yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan 2 vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz’deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir. Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup, ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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