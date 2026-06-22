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Gündem 'Son dakika' servis edildi! Bakan Hakan Fidan'dan Katar hamlesi
Gündem

'Son dakika' servis edildi! Bakan Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

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'Son dakika' servis edildi! Bakan Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

Ajansların 'son dakika' koduyla servis ettiği habere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında dün İsviçre'de ilk oturumu gerçekleştirilen barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunuldu.

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