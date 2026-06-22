TIR devrildi, 2 milyondan fazlası kaçtı! Halka evden çıkmayın çağrısı yapıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaklaşık 23 ton ağırlığındaki arı kovanlarını taşıyan dev bir TIR'ın ABD'nin Teksas eyaletinde devrilmesiyle bölgede olağanüstü hal devreye alındı. Kaza sonrası en az 2 milyon bal arısı serbest kalarak çevreye yayıldı. Yetkililer, arıların görevlilere de saldırdığını açıklayarak bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısı yaptı.
23 ton ağırlığında arı kovanı taşıyan 18 tekerlekli TIR'ın virajı alamayarak devrilmesi sonucu binlerce kovan zarar gördü. Kaza sonrası milyonlarca arı serbest kalırken, Orange County Acil Durum Yönetimi ekipleri olay yerine sevk edildi. Yetkililer, arıların yoğunlaştığı bölgelere yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
PROFESYONELLER OLAY YERİNE ÇAĞRILDI
Kazanın ardından bölgedeki profesyonel arıcılar ve gönüllüler seferber oldu. Uzmanlar, kraliçe arıların bulunduğu kovanları koruyarak sürülerin yeniden toplanmasını sağlamak için çalışma başlattı. Hasar gören kovanlar vinç ve başka araçların yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kurtarılabilen kovanlar yeni taşıma araçlarına yüklenerek yakındaki bir bal çiftliğine götürüldü.
ARILAR GÖREVLİLERE SALDIRDI
Acil durum ekipleri ile arıcıların koordineli çalışması saatler boyunca sürdü. Yetkililer, olay yerinde bulunan bazı görevlilerin ve görüntü almaya çalışan kişilerin arı sokmalarına maruz kaldığını aktardı. Bölgedeki yoğun arı hareketliliğinin kontrol altına alınmasının ardından uyarıların kademeli olarak kaldırılacağı da açıklandı.