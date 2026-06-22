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Gündem Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki mahkemelere genelge! Gürlek: Halk düşmanlarının gözünün yaşına bakmayın!
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Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki mahkemelere genelge! Gürlek: Halk düşmanlarının gözünün yaşına bakmayın!

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Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki mahkemelere genelge! Gürlek: Halk düşmanlarının gözünün yaşına bakmayın!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na suç örgütlerine karşı etkin ve hızlı müdahale edilmesi istenen genelge gönderildiğini duyurdu. Gençleri ve çocukları istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit ve silahlı saldırılarla vatandaşları hedef alan suç örgütlerine karşı adli süreçlerin hızlı ve etkin yürütülmesi çağrısı yapılan genelgede millet ve toplum düşmanı hiçbir yapıya geçit verilmemesi, bu yapıların hızlıca cezalandırılmaları istendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildiğini açıkladı.

Genelgeyle şehirlerde yapılanan, gençleri ve çocukları istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları hedef alan suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ifade etti.

TÜM YAPTIRIMLARI UYGULAYIN

Suç örgütlerinin yalnızca sokaktaki üyeleriyle değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ve suç gelirlerini aklamaya yönelik faaliyetleriyle birlikte hedef alınacağını vurgulayan Gürlek, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle elde edilen suç gelirlerinin de soruşturmaların odağında olacağını kaydetti. Çocukları ve gençleri suç örgütlerinin etkisine çekmeye çalışanlara karşı hukukun öngördüğü tüm yaptırımların uygulanacağını belirten Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasına yönelik hükümlerin titizlikle gözetileceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku yayan ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal işlem yapılacağını belirten Gürlek, suç propagandası ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini kaydeden Gürlek, esnafın ve vatandaşların suç örgütlerinin baskısına terk edilmeyeceğini belirtti.

KİM HANGİ MASKENİN ARKASINA SAKLANIRSA SAKLANSIN

Ağır ceza merkezlerinde cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet, jandarma ve ilgili kurumların düzenli koordinasyon toplantılarıyla mücadeleyi sürdüreceğini aktaran Gürlek, "Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın sokak çetelerine, organize suç örgütlerine ve vatandaşımızın huzurunu bozan yapılara asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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