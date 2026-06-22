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Gündem Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu için karar
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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu için karar

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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu için karar

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu için karar verildi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin ilk duruşmada mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı.

 

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıkların savunmaların ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Dava 13 Temmuz'a ertelendi.

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