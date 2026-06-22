CHP’li İBB’den Tuzla’da 30 bin mazlumu sokağa atma tehdidi! Genç Başkan Eren Ali Bingöl’den kendi partisine sarsılmaz isyan!

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede yaşanan imar problemine ilişkin İBB'nin teftiş raporunu eleştirerek, "Ne yazık ki bu çok net ve geri dönülmez bir biçimde yaklaşık 30 bin insanı evinde yaşayamaz hale getirmemiz, yani sokağa atmamız anlamına geliyor. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum." dedi.

Tuzla Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı Meclis 2. Başkanvekili Özcan Türk yönetiminde toplandı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Bingöl, toplantının emsal transferleri gündemiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Eylül 2024'te kendilerine ulaşan bir ihbar mektubunda emsal transferlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının yer aldığını aktaran Bingöl, konuyu İBB'ye de aktardığını ancak aylarca telefonlarına dahi çıkılmadığını, bunun üzerine teftiş yaptıklarını ifade etti.

- "İBB, konunun çözülmesini istemez olmuştu"

Yapı ruhsatlarının imar mevzuatına uygun hale getirilmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorunun sadece imar artışıyla çözülebileceğini kendilerine bildirdiğini, bu noktada İBB ile görüştüklerini söyledi.

Bingöl, "İBB'ye sorduk, 'tamam' dediler ve ilçe meclisimizden karar alarak İBB'ye gönderdik. Bir anda İBB, meclis kararımızı geçirmeyeceğini ve teftişe vereceğini söyledi. Yıllarca bizim açığa çıkardığımız konuyu görmemiş olan İBB, konunun çözülmesini istemez olmuştu." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, imar planı askıdayken İBB'nin önce planı belediyeye iade ettiğini, sonrasında imar planının askıdan inmesine bir gün kala teftiş raporunu Tuzla Belediyesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına tebliğ ettiğini aktardı.

İBB'nin teftiş raporunun geri dönülemeyecek, talimat niteliğinde ve yıkım kararlarını zorunlu kılan bir rapor olduğunu vurgulayan Bingöl, bu rapor ile Tuzla Belediyesine, "Sen imar planını askıdan indir. 750 yapı ruhsatı ve bunlara bağlı 10 bin konuta ilişkin yapı ruhsatlarını ve verilmiş ise iskanları iptal et. İmar para cezası kes. Yapı ruhsatında yazan arsa sahipleri ve müteahhitleri savcılığa ver. 10 bin konutu mühürle ve elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini iptal et." şeklinde talimat verildiğini dile getirdi.

Bingöl, "Ne yazık ki bu çok net ve geri dönülmez bir biçimde yaklaşık 30 bin insanı evinde yaşayamaz hale getirmemiz, yani sokağa atmamız anlamına geliyor. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum. Raporu ilk okuduğumda şok oldum. Çünkü 30 bin Tuzlalının sokağa atılması demek."

Bingöl, İBB'nin geçmiş dönemdeki imara aykırı yapı ruhsatlarını fark etmediğini, buna karşın durumu ortaya çıkaran kendisi ve ekibini suçlar nitelikte bir rapor hazırladığını kaydetti.

- "Siyasi operasyon olarak algılıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant ise yaptığı değerlendirmede, sürecin vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu belirterek, çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini söyledi.

İBB'nin teftiş raporunu "yanlı ve art niyetli" olarak niteleyen Kant, "Aylardır, günlerdir, askıdan inmesine iki gün kala bunu, biz bir siyasi operasyon olarak algılıyoruz ve bu siyasi operasyonu Tuzla Belediyesine değil, Tuzla'daki tüm vatandaşlarımıza İBB yönetiminin yaptığını düşünüyoruz." diye konuştu.

İddialara karşın yetkili mercilerin aldığı bir karar bulunmadığını dile getiren Kant, siyaset kurumunun çözüm için var olduğuna işaret etti.

Konunun sadece dünün konusu olmadığını dile getiren Kant, şunları kaydett:

"Daha önce de biz burada, bunu böyle geçirdik. Yanlış hesaplamalar sonucunda yapılan düzenlemelerden dolayı oy birliği ile İBB'ye göndermiştik. Ama sayın başkanın sorunları geçmiş döneme bırakmakla adil davranmadığını düşünüyoruz. İBB'dekilere şunu söylemek istiyorum. Siyaset kurumu vatandaşın sorunlarının çözüm için vardır. CHP'nin içinde bulunduğu durum ve parti içi çekişmeler nedeniyle 'Aman ben bir yerden bir şeyler bulayım' bakış açısında olaylar değerlendiriliyor. Komisyon raporundan bir gün sonra çıkan ve yanlı, taraflı müfettiş raporuyla Tuzla'daki bütün vatandaşlarımıza operasyon çektiklerini düşünüyorum.

- Oy birliğiyle kabul edildi

Konuşmaların ardından sorunun çözümü için imar planı değişikliği içeren gündem maddesi oy birliğiyle komisyona sevk edilirken oturuma da ara verildi.

Komisyon toplantısının ardından oylamaya sunulan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama sonrası yeniden konuşan Bingöl, "Bunu yapmak zorundaydık. Çok kısa zaman içerisinde bu sorunu nasıl çözdüğümüzü ortaya çıkartmış olacağız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Kant ise İmar Komisyonunda Cumhur İttifakı olarak oy birliği kararı aldıklarını ancak bazı meclis üyelerinin bu karara katılmadığını gördüklerini kaydetti.