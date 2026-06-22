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Aktüel Böyle dikkatsizlik olur mu? 3 yaşındaki çocuk tiner içti
Aktüel

Böyle dikkatsizlik olur mu? 3 yaşındaki çocuk tiner içti

Yeniakit Publisher
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Böyle dikkatsizlik olur mu? 3 yaşındaki çocuk tiner içti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde evdeki tineri içtikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki A.D., hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Aydın Buharkent’te 3 yaşındaki A.D evinde bulduğu tineri içti. Fenalaşan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Bu acı olay ise ailelerin bu tarz ürünleri evde bulundururken iki kez düşünmesi gerektiğini gözler önüne sermiş oldu.

 

Yoğun bakımda tedavi ediliyor

A.D., evde yanlışlıkla tiner dolu şişeyi başına dikip, içti. Bir süre sonra fenalaşınca durumu fark eden yakınları, A.D.'yi Buharkent Devlet Hastanesi'ne götürdü. A.D., buradaki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan A.D.'nin tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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