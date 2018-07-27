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Evde yapılan konserveler zararlı mıdır?

Evde sağlıklı diye yaptığımız konservelerin zehirlenmeye neden olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:42
Evde yapılan konserveler zararlı mıdır?

Kışın tüketmek için sebzelerin ya da meyvelerin kavanozlara konularak saklanma işlemine konserve denir. Bu işlem özellikle çalışan kadınların yemek yapma sürelerini azaltmada yardımcı olur.

Ancak gerekli koşularda ve beceride hazırlanmayan konserveler bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Konserveler hazırlanırken besinler yeterli sıcaklıkta pişirilmediğinde "clostridium botulinum" gibi besin zehirlenmesine neden olan bakteriyi üretme ihtimalleri yüksektir. Bu bakteri bilinen besin zehirlenmesinden ziyade ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Aynı zamanda bu bakteri ses kısıklığına ve nefes darlığına da sebebiyet verir. Erken müdahale edilmediğinde nefes darlığı kas ve sinir hücrelerine zarar vererek felç geçirme oranını artırır.

BU DURUMLARIN YAŞANMAMASI İÇİN ÖNERİLER:

- Kavanoz ve kapakları 200 derece ısıdaki su da bekletildikten sonra kullanılması

- Sebzelerin 180 derecede pişirilmesi,

- Tamamen soğuduktan sonra kavanozlara doldurulması,

- Havası iyice alındıktan sonra 15-20 derecelik sıcaklıkta muhafaza edilmesi,

- Konservelerin en fazla 6 ay içerisinde tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:42
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