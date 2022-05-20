Evde tereyağ ve peynir yapımı: Evde tereyağı ve çökelek yapmak çok kolay! İşte pratik tarif

Evde Tereyağ Ve Peynir Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

Tereyağ için;

7 tane sıvı krema

Peynir için;

Tereyağın çıkan suyu

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çorba kaşıgı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Evde Tereyağ Ve Peynir Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağ için kremaları makinanın kabına kapasitesine göre boşaltın, ben rondoda yaptım siz mikserle de yapabilirsiniz ve çalıştırıp tereyağ olana kadar çalıştırın 30 -40 saniye dolmadan oluyor zaten ve tereyağı bir kaba ayırın, kalan suyunu sakın atmayın tencereye koyup ocağa koyun kaynayınca limon sirke ve tuzu da ekleyin ,topak topak kesilecek bir iki taşım kaynatıp tülbente koyun üzerine ağırlık koyun.

Ayırdığınız tereyağını biraz buzdolabında bekletin dinlendirin 10 dk kadar sonra suyunu kaşıkla bastıra bastıra çıkarmaya çalısın, dilerseniz buzluğa da koyabilirsiniz.

Süt çökelek nasıl yapılır?

Sütünüzü ocağa alıp kaynatmaya başlayın. Güzelce kaynatıp ardından içerisine sirke veya limon ilave edin. Bu ikiliyi birlikte ya da sadece birini ilave ederek sütünüzü kestirin. Sütünüzün üzerinde parça parça tortular oluşmaya başlayacaktır.

Lor çökelek nasıl yapılır?

Yoğurdu dökeceğiniz tencereyi suyla durulayıp ıslaklığıyla üzerine yoğurdu dökün. Daha sonrasında evde kalan bozulmaya yakın süt varsa da ekleyebilirsiniz. Tencerenin içine tuzu ve sirkeyi ekleyin. Ocağın altını orta ateşte açın. Bu esnada tüm malzemelerin karışması için iyice karıştırın.

Süt kesiği nasıl kullanılır?

Loru tuzsuz veya tuzlu olarak. İçerisine nane, maydanoz, kekik, pul biber, çörek otu vb. katarak farklı tatlarda tüketebilirsiniz. Süt kesilmesi sonrasında kalan su da çok faydalı bir üründür.

Kesik Sütten Çökelek Tarifi Nasıl Yapılır? Kesilen sütun içine tuzu ve yoğurt döküp kaynayana denk karıştıralım ve kaynayınca zaten çökelek oluşunu göreceksiniz 2 dk. kaynatıp süzelim süzgeçten geçirip istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

İşte bozuk sütün 9 kullanımı.

Hamur işlerinde kullanın. Ekşimiş sütü özellikle hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

Çorbalarınızın kıvamını arttırın.

Eti yumuşatmak için kullanın.

Eti yumuşatmak için kullanın.

Yüzünüzü parlatın.

Süt banyosu yapın.

Bitkilerinizin güçlenmesini sağlayın.

Salataya dökün.