  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne onda utanma var ne de konuşturanda! Yasakçı Eminağaoğlu motoru yaktı

The Economist'in son kapağı ortalığı karıştırdı! Bakın bu sefer başımıza ne gelecek diyorlar

De get işine bacım! Yasemin Özilhan bizimle eğleniy

90’lar daha iyiydi diyen hokkabazları görelim! İşte korkudan namazı gizlice kılan Cumhurbaşkanı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten son altın bombası: Altını olan hemen bunu yapsın

CHP 2016’dan beri uçuyor: Havalimanı için her yıl bir yalan

Rusya'nın tüm planları çöktü! Türkiye'ye acil olarak çağrı yaptılar: Bu karardan dönün

Şeyini şey ettiğimin şeyi ne oldu? Kendisine nanik yapılan Bülent abi şimdi bize nanik yapıyor

İpin ucu iyice koptu! CHP’den skandal LGBT hamlesi!

Rusya ve Türkiye anlaştı! İki ülke arasında sürpriz adım
Kadın - Aile Evde tereyağ ve peynir yapımı: Evde tereyağı ve çökelek yapmak çok kolay! İşte pratik tarif
Kadın - Aile

Evde tereyağ ve peynir yapımı: Evde tereyağı ve çökelek yapmak çok kolay! İşte pratik tarif

Evde tereyağ ve peynir yapımı tarifi nasıl yapılır? İşte lezzetli ve kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:47:00 - 2022-05-20 16:54:40
Evde tereyağ ve peynir yapımı: Evde tereyağı ve çökelek yapmak çok kolay! İşte pratik tarif

Evde Tereyağ Ve Peynir Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

Tereyağ için;

  • 7 tane sıvı krema

Peynir için;

  • Tereyağın çıkan suyu
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 çorba kaşıgı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Evde Tereyağ Ve Peynir Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağ için kremaları makinanın kabına kapasitesine göre boşaltın, ben rondoda yaptım siz mikserle de yapabilirsiniz ve çalıştırıp tereyağ olana kadar çalıştırın 30 -40 saniye dolmadan oluyor zaten ve tereyağı bir kaba ayırın, kalan suyunu sakın atmayın tencereye koyup ocağa koyun kaynayınca limon sirke ve tuzu da ekleyin ,topak topak kesilecek bir iki taşım kaynatıp tülbente koyun üzerine ağırlık koyun.

Ayırdığınız tereyağını biraz buzdolabında bekletin dinlendirin 10 dk kadar sonra suyunu kaşıkla bastıra bastıra çıkarmaya çalısın, dilerseniz buzluğa da koyabilirsiniz.

Düdüklü tencerede salça yapımı tarifi: Salça yapamam demeyin! Düdüklüde pratik ev salçası
Düdüklü tencerede salça yapımı tarifi: Salça yapamam demeyin! Düdüklüde pratik ev salçası

Kadın - Aile

Düdüklü tencerede salça yapımı tarifi: Salça yapamam demeyin! Düdüklüde pratik ev salçası

Süt çökelek nasıl yapılır?

Sütünüzü ocağa alıp kaynatmaya başlayın. Güzelce kaynatıp ardından içerisine sirke veya limon ilave edin. Bu ikiliyi birlikte ya da sadece birini ilave ederek sütünüzü kestirin. Sütünüzün üzerinde parça parça tortular oluşmaya başlayacaktır.

Lor çökelek nasıl yapılır?

Yoğurdu dökeceğiniz tencereyi suyla durulayıp ıslaklığıyla üzerine yoğurdu dökün. Daha sonrasında evde kalan bozulmaya yakın süt varsa da ekleyebilirsiniz. Tencerenin içine tuzu ve sirkeyi ekleyin. Ocağın altını orta ateşte açın. Bu esnada tüm malzemelerin karışması için iyice karıştırın.

Süt kesiği nasıl kullanılır?

Loru tuzsuz veya tuzlu olarak. İçerisine nane, maydanoz, kekik, pul biber, çörek otu vb. katarak farklı tatlarda tüketebilirsiniz. Süt kesilmesi sonrasında kalan su da çok faydalı bir üründür.

Kesik Sütten Çökelek Tarifi Nasıl Yapılır? Kesilen sütun içine tuzu ve yoğurt döküp kaynayana denk karıştıralım ve kaynayınca zaten çökelek oluşunu göreceksiniz 2 dk. kaynatıp süzelim süzgeçten geçirip istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

İşte bozuk sütün 9 kullanımı.

Hamur işlerinde kullanın. Ekşimiş sütü özellikle hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

Çorbalarınızın kıvamını arttırın.

Eti yumuşatmak için kullanın.

Eti yumuşatmak için kullanın.

Yüzünüzü parlatın.

Süt banyosu yapın.

Bitkilerinizin güçlenmesini sağlayın.

Salataya dökün.

 

Peynir suyunu sakın dökmeyin! Peynir altı suyu nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Peynir altı suyunun faydaları
Peynir suyunu sakın dökmeyin! Peynir altı suyu nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Peynir altı suyunun faydaları

Kadın - Aile

Peynir suyunu sakın dökmeyin! Peynir altı suyu nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Peynir altı suyunun faydaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay