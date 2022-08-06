Evde soğuk çay nasıl yapılır? Evde buz gibi bir soğuk çaya ne dersiniz?

Evde buz gibi bir soğuk çaya ne dersiniz? Son zamanlarda herkes tarafından sıklıkla tüketilen soğuk çayı evde denemeye ne dersiniz? İstediğiniz meyvelerle tatlandırabileceğiniz, sıcak ayların vazgeçilmezi soğuk çay nasıl yapılır?

Sıcak havalarda asitli ya da sıcak içecekler içmek istemeyenler için pratik soğuk çay yapımı...

Malzemeler:

4 poşet yeşil çay

3 tatlı kaşığı bal

2 dilim ananas

8-10 küp buz

4 bardak sıcak su

Yapılışı:

Yeşil çay poşetlerini kaynattığınız suyun içine koyun. Bu şekilde 5 dakika demlenmesini bekleyin. Çay poşetlerini çıkardıktan sonra içine balı ekleyerek eriyene kadar karıştırın. Ananasları küp şeklinde doğrayın ve çayın içine atın. Son olarak soğuk çayınızın içine 10 küp buz atın.

Ev yapımı kırmızı meyveli soğuk çay tarifi

ÇİLEKLİ SOĞUK BEYAZ ÇAY TARİFİ

Malzemeler:

4 beyaz Çay

3 tatlı kaşığı bal

6-7 adet çilek

1 adet kivi

8- 10 küp buz

Yapılışı:

Beyaz çay poşetlerini kaynat suyu içine atın ve demlenmesini sağlayın. Daha sonra içine bal ekleyin ve karıştırın. Meyveleri dörde bölerek çayın içine atın. İçine buz koyarak servis edin.

Evde soğuk çay tarifi için gerekli malzemeler

1 poşet siyah çay

2 adet soyulmuş ve dilimlenmiş şeftali

4 yemek kaşığı şeker

1/2 su bardağı limon suyu

Buz

Soğuk çay tarifi adım adım yapılışı

1 Yoğun kıvamlı siyah çay demleyin.

2 Sıcakken şeker ekleyin. Soğuması için buzdolabına yerleştirin.

3 Soğuk çayın içerisine limon suyu, seyreltmek için su ekleyin.

4 Bol buzlu bardakta meyve ile birlikte servis edin. Nane yaprakları ilave edebilirsiniz.

Ice Tea (Ev Yapımı Soğuk Çay) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet poşet çay

1 litre su

1/2 (yarım) su bardağı şeker

3 adet küçük boy limon

Limon dilimleri

Ice Tea (Ev Yapımı Soğuk Çay) Tarifi Nasıl Yapılır?

Tencereye su koyularak kaynayıncaya kadar orta ateşe alınır. Kaynayan suya şeker eklenerek eriyene kadar karıştırılır. Eridikten sonra ocaktan alınıp poşet çaylar eklenir. 7-8 dakika poşet çaylar suyun içinde bırakılarak demlemeye bırakılır. Ardından poşet çaylar sudan çıkartılır. Limonların suyunu sıkıp çayın içine ekleyip 2 kere karışması için karıştırın. Ardından içerisine bir kaç limon dilimi koyup soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra isteğe göre buz parçaları koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sıcak bir yaz gününün ardından soğuk bir şeyler içerek ferahlamaya ne dersiniz? Sizin için harika bir önerimiz var. Meyvenin tadına varacağınız soğuk demleme çay tarifimiz!

Şeftalili Soğuk Çay Tarifi

Malzemeler

6 Kişilik

2 şeftali

10 gr siyah çay yaprağı

SÜRE: 5 dakika

BEKLEME SÜRESİ: 8

Şeftalili Soğuk Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Şeftalilerin çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Dilimlediğiniz şeftali ve çay yapraklarını Çok Amaçlı Sürahi 2 lt. içerisine ekleyin ve oda sıcaklığında suyu da üzerine ilave edin. Süzgeci yerleştirip kapağı kapattıktan sonra 8-12 saat buzdolabında dinlendirin. İsteğe göre buz küpleri ve taze nane ekleyerek servis edin.