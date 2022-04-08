Evde organik çamaşır suyu nasıl yapılır? Çamaşır suyu kullanım alanları

Çamaşır suyu, genellikle etken madde olarak Sodyum Hipoklorit (NaClO) içeren ağartma, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal maddedir.

Çok tartışmalı bir temizlik ürünü olan çamaşır suyu, pek çok kadın tarafından kullanılmak istemez.

Doğal çamaşır suyu nasıl yapılır?

Uzmanlar çamaşır suyu kullanımı bakımından insanları uyarır. Özellikle ev hanımları çamaşır temizliğinde ya da genel temizlikte çamaşır suyunu bol miktarda kullanır. Bu da kimi zaman sağlığı tehdit eden bir durum oluşturur. Çünkü çamaşır suyu içerisinde yüksek kimyasallar bulunur. Bu kimyasallar da insan sağlığına zarar verir. Bu nedenle de biran önce kadınların çamaşır suyundan uzak durması istenir.

Çamaşır suyu kimi insanları kokusu nedeni ile de rahatsız eder. Bazen çamaşır suyu ile temizlik yapmak istense bile yeteri derece verim alınmaz. Çünkü temizlik sonrası evde oluşan koku nedeni ile insanlar zarar görür. Ayrıca çamaşır suyu çamaşırlara da zarar verir. Çamaşır suyu kullanılan çamaşırlar daha çabuk yırtılır. Bu da kıyafetlerin kısa ömürlü olmasına neden olur. Çamaşır suyunun bu zararlı durumu organik çamaşır suyu yapılarak aşılır. Evde doğal malzemelerden yapacağınız çamaşır suyu sayesinde de daha sağlıklı temizlikler elde edebilirsiniz.

Doğal Çamaşır Suyu Yapımı

Doğal bir şekilde hazırlayabileceğiniz çamaşır suyu için gerekli malzemeler şunlardır: Bir su bardağı oksijenli su, yarım su bardağı sirke, yarım su bardağı su, cam ölçme fincanı ve bir çorba kaşığı limon suyudur. Bu malzemelere ek olarak dilerseniz güzel koku vermesi için kokulu yağlar da tercih edebilirsiniz. Ayrıca kokunun dengesini ayarlamak için sirkeyi elma sirkesi olarak kullanabilirsiniz. Bu durum sirkenin kokusunun baskın olmasına engel olur.

Çamaşır suyu hazırlarken tüm malzemelerin birbirine karışması yeterlidir. Ancak bu noktada hazırladığınız karışımı koyacağınız şişe önemlidir. Özellikle açık renkli şişeyi bu aşamada kullanmamanız önerilir. Eğer elinizdeki şişe açık renk ise, siz bunu bir örtü ile kaplayabilirsiniz. Doğal çamaşır suyu yapımı için tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra her temizlikte bir miktar kullanabilirsiniz. Ayrıca bu karışımı kısa sürede tüketmek gerekir. Bir aydan daha uzun süre saklanan karışımlar işe yaramaz.

Çamaşır suyu kullanım alanları

Günlük yaşantımızda, çamaşır sularını sadece çamaşırlarımızın beyazlatılmasında kullanmıyoruz. Bunun yanında daha birçok pratik kullanım alanı da bulunmaktadır.

Bunlardan bazılarını şu şekildedir;

• Çamaşır suyunun en ilginç kullanım yeri kimyasal savaşların zararlı etkilerinden korunmaktır. Kimyasal savaşlarda evlerimizde ve sığınılan yerlerde alınması gerekli önlemlerden biri de kapatılmış pencere ve kapı aralıklarının sulandırılmış çamaşır suyuna batırılmış bez, battaniye vb. malzeme ile örtülmesidir.

• Kuş gribinde; günümüzün güncel genel sağlık sorunlarından biri de kuş gribidir. Kuşlar evlerimizin balkonlarına, pencerelerine konmakta ve buralara dışkılarını bırakmaktadırlar. Bu pisliklerin temizlenmesinde en etkin ve güvenilir temizlik maddesi çamaşır suyudur.

• Sebze ve meyvelerin temizlenmesinde, pişmeden yenen sebzeler, marul, taze soğan, maydanoz vb. pis sularla sulanabilmekte ve bu tür gıdaların normal musluk suyuyla yıkanması, yeterli temizliği sağlamamaktadır.

• Su arıtımında, kullanılan ilaçlar ve alınan genel önlemler sayesinde bulaşıcı hastalıkların sıklığı, içme ve kullanma suları yoluyla tifo ve kolera gibi öldürücü hastalıkların oluşması son derece yaygındır. Evlerde içme sularının mikroplardan arındırılması için en kolay yol çamaşır suyu kullanmaktır.

• Yüzme havuzlarının mikroplardan arındırılması için sodyum hipoklorit kullanılır.

Ağartma Maddelerini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Direkt çamaşır üzerine dökülmemelidir. Yıkama işlemi başladıktan 5 dakika sonra ilave edilmesi tavsiye edilir.

• Su sıcaklığının 60 0C’ nin altında olduğu yerlerde veya durumlarda klorlu, daha yükseklikteki sıcaklıklarda oksijenli ağartıcılar kullanınız.

• Çok lekeli problemlerde dozajları artırınız.

• Renkli çamaşırlarda klor bazlı ağartıcılar kullanmayınız.

• Yünlü, ipekli gibi protein bazlı elyaflarda klor bazlı ağartıcılar kesinlikle kullanılmaz.

• Klor bazlı ağartıcılar asidik ürünlerle kesinlikle bir arada kullanılmaz.

Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?

Öncelikle temiz bir bez limon kolonyası ile nemlendirilir. Daha sonra temizlenen yerlerin üstlerinden hafifçe bu bez ile geçildiği takdirde çamaşır suyunun kötü kokusu geçmektedir. Ayrıca temizlik işleminden sonra da ellerde kalan kokuyu geçirmek için elleri limonla ovalamak olumlu sonuçlar vermektedir.