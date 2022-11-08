Evde nar ekşisi nasıl yapılır? (Hatay) Köyde nar ekşisi yapımı gibi nar ekşisi tarifi: 1 litre nar ekşisi kaç kg nardan çıkar? Nar ekşisi yapımı püf noktaları

Nar ekşisi yapımını merak edenler için kısaca bahsedeceğiz.

Evde nar ekşisi yapımı için malzemeler şunlardır:

Ev yapımı nar ekşisi tarifi: Nar ekşisi yapmak için seçtiğiniz narlar tam olgun olmalıdır. Eğer ki ham nardan yapmaya uğraşırsanız etkili sonuç elde edemezsiniz. Sıksanız bile suyu fazla çıkmaz. Narlar üzerindeki beyaz kabuklarından güzelce ve özenle temizlenir. Temizlenen narları azar azar tülbentlere koyarak eliniz ile sıkınız. Elde edilen suyu bir tencereye alınız. Kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile alınız. Pekmez kıvamına gelene kadar ara ara karıştırarak kaynatmaya devam ediniz. Tam kıvamını anlamak için bir kabın içine bir miktar alınız. Soğuduğunda akışkanlığı gidiyor ve pekmez kıvamını alıyorsa altını kapatabilirsiniz. Genellikle 4 buçuk, 5 saatte ancak pekmez kıvamına gelmektedir. İstediğiniz kıvama geldiğinde soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra cam kavanozlara alarak buzdolabına koyabilirsiniz. Buzdolabına veya serin bir yerde muhafaza etmeniz nar ekşisinin ömrünü uzatacaktır. Bu tarifte nar ekşisi yapımında şeker veya herhangi bir malzeme ilave etmedik. Gayet doğal olarak hazırladık. Bu yüzden de hazır, içinde ne olduğu belli olmayan nar ekşilerini almaktan ise kendiniz rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

İşte püf noktası

Narın içine kaynama sırasında bir tane kuru soğan ve bir tane kuru biber yoksa yeşil taze biber koyabilirsiniz. Soğandan almış olduğu kükürt ve diğer mineraller, biberden almış olduğu vitamin ve mineraller ile nar ekşisi hem köpürmeden kaynama şansına sahip oluyor hem de lezzetli oluyor.

1 litre nar ekşisi kaç kg nardan çıkar?

15 kg kabuklu nardan yaklaşık 1 lt nar ekşisi çıkıyor. (Bu ölçüler yaklaşık ölçülerdir – Nar tanesine ve kaynama süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)

Nar ekşisinin bozulduğu nasıl ANLAŞILIR?

Glikozlu nar ekşilerinde suyun içine koyduğunuzda dibe çökme gerçekleşir. Koruyucu madde içermeyen nar ekşilerinde ise suyla karıştırıldığında dibe çökmeden homojen bir sıvı oluşur. Bunu deneyimleyerek de nar ekşisinin iyisini anlayabilirsiniz.

Kısır için, salatalar için, dolmalarımız için vazgeçilmez olan nar ekşisi tarifimiz oldukça kolay. Ekşi nar bulabilecek herkes evde rahatlıkla bu tarifimi deneyebilir. Hem ekonomik, hem organik, hem kendi el emeğiniz. Haydi başlayalım.

Hatay'ın Harika Nar Ekşisi Tarifi İçin Malzemeler

10 kg ekşi nar

Hatay'ın Harika Nar Ekşisi Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle narları yıkayıp ikiye bölelim.

Tahta bir kaşıkla bölünmüş narların kabuğuna vurarak nar tanelerini geniş bir kaba dökelim.

Elde ettiğimiz nar tanelerini blendırdan geçirelim ve süzgeçten geçirerek suyunu elde edelim.

Nar suyunu derin bir tencereye alarak kaynamaya bırakalım. Ara sıra karıştırmayı unutmayalım.

Katılaşmaya başladığında(pekmez kıvamına gelince) ocağın altını söndürelim ve soğuduktan sonra istediğimiz herhangi bir şişeye dolduralım(biz tuz eklemiyoruz)

Afiyet olsun.

Nar ekşisi katı olursa ne yapılır?

Nar ekşisi neden katılaşır?

Yaygın kanaatin aksine çok koyu kıvam, nar ekşisinde iyi bir özellik değildir. Aksine, koyu kıvam, o nar ekşisinin artık sağlığa zararlı hale geldiğinin bir işaretidir. Kıvamdaki kalınlık, nar ekşisinde kullanılan narın yoğunluğunu değil, şekerin karamelize olduğunu gösterir.

Geleneksel nar ekşisi nasıl yapılır

Nar suyunu geniş ve derin bir tencereye boşaltın ve orta ateşte pişirmeye başlayın. Pişerken nar suyunu sıkça karıştırın ve üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile alın. Nar ekşisi kıvamının pekmeze yakın bir koyulukta olması gerekir. Bu kadar koyulaşması için pişme süresi 4-5 saati bulabilir.