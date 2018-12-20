Evde nane sabunu yapımı

Evde doğal kokulu sabun yapmak basittir. Bu yazımızda nane yaprakları ve nane esansiyel yağı ile kokulu el sabununu nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kokulu sabun yaparken, doğal hazır sabun kullanabilirsiniz. Ya da evde kendi doğal sabununuzu da yapabilir ve kokulu sabun için kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

½ bardak kuru nane yaprağı

20-25 damla nane esansiyel yağı

120 gram sabun

NASIL YAPACAKSINIZ?

Bir tencereye sabunu koyun ve düşük ısıda eritin. Sabunun çabuk erimesi için rendeleyebilirsiniz.

Sabun erirken baloncuklara neden olabileceğinden çok fazla karıştırmamaya çalışın.

Sabun eridikten sonra ısıdan alın ve bir iki dakika soğumaya bırakın.

Kurutulmuş nane ezin ve hafifçe karıştırın, sabun ekleyin.

Eriyen sabuna kuru naneyi ve nane esansiyel yağını ekleyerek karıştırın.

Karışımı silikon kalıplara dökün.

Sabun kalıplarını 12-24 saat boyunca serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sabun kuruyunca kalıplardan çıkarın ve kuru ve serin bir yerde saklayın.