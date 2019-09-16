Evde nane nasıl kurutulur? Çorbaların, yemeklerin vazgeçilmezi olan kuru naneyi evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Peki, evde nane nasıl kurutulur?

Çorbaların, yemeklerin vazgeçilmezi olan kuru naneyi evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Peki, evde nane nasıl kurutulur? Nanenin hem tazesi hem kurusu sağlık açısından son derece faydalıdır. Satın aldığınız taze naneyi doğru yöntemlerle kurutarak çorbalarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Nanenin faydaları nelerdir? Sindirim sistemi sağlığını korur

Mide ağrılarını giderir

Bağırsak hareketlerini artırır

Baş ağrısı sorunlarına iyi gelir

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir

Cildi yumuşatır

Astım sorununa iyi gelir

Göğüs sağlığını korur

Depresyonu önler

Akneleri temizler

Böcek ısırmalarında acıyı giderir

Hafızayı güçlendirir

Kilo vermeye yardımcı olur

Ağızda bulunan zararlı bakterileri ortadan kaldırır

Ağız kokusunu giderir

Saman nezlesini ve alerjileri giderir

Kansere yakalanma riskini azaltır Evde nane nasıl kurtulur? Öncelikle nanelerin yapraklarını koparıp, güzelce yıkayın. Nanelerin suyu süzüldükten sonra gölge bir yere temiz bir bez serin. Temiz bezin üzerine yıkadığınız naneyi serin. Ara ara naneleri ters yüz edin. Yaklaşık 5-6 gün sonunda nanelerin kuruduğunu fak edeceksiniz. Naneleri avucunuza aldığınızda parçalanıyorsa; naneleriniz kurumuş demektir. Şimdiden kolay gelsin.

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