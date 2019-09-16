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Evde nane nasıl kurutulur?

Çorbaların, yemeklerin vazgeçilmezi olan kuru naneyi evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Peki, evde nane nasıl kurutulur?

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:45
Evde nane nasıl kurutulur?

Çorbaların, yemeklerin vazgeçilmezi olan kuru naneyi evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Peki, evde nane nasıl kurutulur?

Nanenin hem tazesi hem kurusu sağlık açısından son derece faydalıdır. Satın aldığınız taze naneyi doğru yöntemlerle kurutarak çorbalarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. 

Nanenin faydaları nelerdir?

  • Sindirim sistemi sağlığını korur
  • Mide ağrılarını giderir
  • Bağırsak hareketlerini artırır
  • Baş ağrısı sorunlarına iyi gelir
  • Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir
  • Cildi yumuşatır
  • Astım sorununa iyi gelir
  • Göğüs sağlığını korur
  • Depresyonu önler
  • Akneleri temizler
  • Böcek ısırmalarında acıyı giderir
  • Hafızayı güçlendirir
  • Kilo vermeye yardımcı olur
  • Ağızda bulunan zararlı bakterileri ortadan kaldırır
  • Ağız kokusunu giderir
  • Saman nezlesini ve alerjileri giderir
  • Kansere yakalanma riskini azaltır

Evde nane nasıl kurtulur?

Öncelikle nanelerin yapraklarını koparıp, güzelce yıkayın.

Nanelerin suyu süzüldükten sonra gölge bir yere temiz bir bez serin.

Temiz bezin üzerine yıkadığınız naneyi serin.

Ara ara naneleri ters yüz edin.

Yaklaşık 5-6 gün sonunda nanelerin kuruduğunu fak edeceksiniz.

Naneleri avucunuza aldığınızda parçalanıyorsa; naneleriniz kurumuş demektir.

Şimdiden kolay gelsin.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:45
  1. Evde nane nasıl kurutulur?
  2. nane-limon
  3. kuru nane
  4. taze nane fırında nasıl kurutulur
  5. mikrodalgada nane nasıl kurutulur
  6. buzdolabında nane nasıl kurutulur
  7. nanenin kararmaması
  8. nanenin faydaları nelerdir

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