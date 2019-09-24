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Evde lahmacun nasıl yapılır?

Evde kendi lahmacununu yapmak isteyenler için enfes bir tarif derledik. Mayalı hamurdan lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte detaylar...

24 Eylül 2019 Salı 08:04
Evde lahmacun nasıl yapılır?

Evde kendi lahmacununu yapmak isteyenler için enfes bir tarif derledik. Mayalı hamurdan lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte detaylar...

Lahmacunun iç malzemelerini hazırladıktan sonra çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Az maya ile yoğurulan hamuru, taş gibi olmaması ve kıvamını tutturulmasını kolaylaştırırken, içerisindeki malzemeler ve su, hafif bir yumuşaklık katacaktır.

Malzemeler

  • Yarım su bardağı ılık süt
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1,5 tatlı kaşığı kuru maya
  • 4 su bardağı un

İç harcı için;

  • 300 gram kıyma
  • 2 büyük soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 3 adet domates
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1,5 çorba kaşığı salça
  • yarım çay bardağı su
  • tuz, karabiber, pul biber
  • maydanoz

Öncelikle ılık süte şeker ve mayayı ilave edip kabardıktan sonra un,tuz ve sıvı yağ ekleyerek homojen bir karışım elde edin. Dilediğiniz takdirde ılık su ilave ederek yumuşak bir hamur elde etmeye çalışın. Hamuru 8-10 dakika kadar yoğurun ve 30-45 dakika kadar mayalandırın.

Bir kenarda tava içerisine kestiğiniz soğan ve biberi ekleyerek sıvıyağda kavurun.

Üzerine domatesleri ilave edip bir miktar daha kavurun. Ardından kıyma, sıvı yağ, salça, tuz ve baharatları ilave edin, karıştırın. Ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin. En son suyu ilave edip karıştırın.

Hamuru küçük bezelere ayırın ve dinlendirdikten sonra tabak büyüklüğünde açıp unlanmış tepsiye tek tek koyup iç harcını üzerine yayın.

250 derecelik fırında 7-12 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 08:04
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