Pek çok kişi Kuran-ı Kerim’i öğrenmek, bu güzel yolda adım atmak istiyor. Peki, evde online eğitimle Kuran-ı Kerim öğrenmek mümkün olur mu?

Evde Kur'an öğrenilir mi? Diyanet Kur'an online dersler

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned,V, 249, 251)

Nevvâs İbni Sem’ân radıyallahu anh şöyle dedi: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar” buyururken işittim. (Müslim, Müsâfirîn 253. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 5)

Kur’an okumayı öğreten pek çok kurs, mescid bulunuyor. Bunların yanı sıra çeşitli uygulamalar da da Kur’an öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinde de Kur’an eğitimi veriliyor. Diyanet’in ‘kuran.diyanet.gov.tr/elifba/’ web sitesi üzerinden Elifba ve Tecvid’li Kur’an eğitimi alabilirsiniz.

Tecvid nedir?

Tecvid, Kıraat ilmi içinde yer alan, Kur'an okuma usulü ve ilmidir. Harflerin çıkış yeri, sıfatı, uzun veya kısalığı, genişlik veya darlığı, birleştirme ve ayırma, kalın ve ince vurguları konuları tecvid ilminin konularıdır, aynı zamanda Kur'an'ı kuralına uygun okumaktır.

Kur'anı-ı Kerim'i tecvidli okumak şart mıdır?

Kur'an-ı Kerim tecvidli okunduğu gibi duaları da tecvitli okumak en güzel olanıdır. Din büyükleri tecvid bilmeyen bir kişinin Kur'an-ı Kerim ve duaları okumasının caiz olduğunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerimi ve namaz dualarını tecvitli okumamak da namazı bozmaz