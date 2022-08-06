Evde doğal tereyağı nasıl yapılır? Taze otlu sarımsaklı tereyağı: Bol sarımsaklı, aromatik tereyağı tarifi

Tereyağı nasıl yapılır?

Son dönemde doğal yağların sağlığımız için ne kadar faydalı olduğuna dair birçok bilimsel araştırma yayınlandı. Bu da sağlıklı yağların tüketimini artırdı. Bu sağlıklı yağlardan biri de doğal ve katkısız tereyağı. Doğallığından ve lezzetinden emin olarak tereyağı yemek isteyenler arasında en çok aranan başlıklardan biri olan evde tereyağı yapımını. İşte tüm püf noktalarıyla, “Tereyağı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

Tereyağı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler tam yağlı çiğ süt ya da taze sütle mayalanmış ev yoğurdudur. Özellikle sık sık çiğ süt alanlar, sütü kaynatınca üzerinde biriken kaymakları biriktirip tereyağı yapımında kullanabilir. Aynı şekilde ev yoğurtlarının kaymakları da tereyağı için uygun bir malzemedir.

Ancak ne olursa olsun, tereyağı yapabilecek kadar miktarı elde etmek için kaymakları bir süre biriktirmeniz gerekir. Biriktirdiğiniz kaymaklar kısa sürede bozulabileceği için mutlaka kapaklı bir kap içinde derin dondurucuda saklamalısınız. Eğer kaymak biriktirecek vaktiniz ya da sabrınız yoksa, çiğ kremadan da kolayca kaymak yapabilirsiniz. Kullandığınız malzeme ne olursa olsun, oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Kaymağınızı ya da kremanızı tereyağına dönüştürmek için uygulayabileceğiniz iki yöntem bulunuyor. Eğer el blender’iniz ya da çırpıcınız varsa, derin bir kabın içine koyduğunuz malzemeyi, yağ ve su ayrışana kadar çırpabilirsiniz. Malzemeyi kapaklı bir cam kavanoza koyup 15-20 dakika kadar elinizle çalkalayarak yine kolayca tereyağı elde edebilirsiniz.

Bu işlemlerin sonunda yağ kabın üstüne çıkmaya başlar. Bu aşamada az bir miktar soğuk su ekleyip tereyağınızı yeniden çırpın ya da çalkalayın. Su ve yağ iyice ayrıştığında tereyağınız hazır demektir. Bir süzgeçle ya da tülbentle yağın içindeki suyu iyice süzmelisiniz.

Bu suyu kesinlikle atmamalı, çorba, hamur işi gibi yemek tariflerinde kullanmalısınız. Elde ettiğiniz tereyağını tuz, baharatlar ve otlarla tatlandırabilirsiniz. Ancak ev yapımı tereyağının çok çabuk bozulacağını unutmayın. Bu nedenle ya çok çabuk tüketilebilecek miktarlarda yağ yapın, ya da yağınızın artan kısmını buzlukta saklayın.

Tereyağı ve sarımsak

Kalsiyum açısından oldukça zengin olan tereyağı, kemiklerin güçlenmesinde ve gelişiminde oldukça faydalıdır. - Antimantar ve iltihap gidericiözelliği bulunmaktadır. - Bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncini güçlendirmektedir. - Kötü kolesterolün düşmesini sağlamaktadır.

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir ...

Taze otlu sarımsaklı tereyağı

1 kg Tereyağı



1 baş sarımsak

30 ml zeytinyağı

5 g tuz

3-5 g taze çekilmiş karabiber

4 dal taze kekik

1/4 demet taze nane

1/4 demet taze soğan

4 dal taze biberiye

Nasıl Yapılır?



Tereyağını geniş bir kaba alın, çatalla veya elle kolay yoğurabileceğiniz kıvama gelene kadar oda sıcaklığında bekletin. Bu esnada diş diş ayrılmış ve kabukları soyulmuş sarımsakları, zeytinyağı, 2 dal taze kekik, tuz ve karabiber ile lezzetlendirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında (35-40 dk.) pişirin. Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın. Tüm taze otları yıkayıp incecik kıyın, havlu kağıt serili bir tepsiye alın. Suyu süzülüp kuruyana kadar 15-20 dk. bekletin. Oda ısısına gelen tereyağına doğranmış yeşillikleri ve fırınlanmış sarımsakları ekleyin. Bir eldiven giydiğiniz elinizle tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın. Bu aşamada tereyağının çok fazla erimesine izin vermeyin.



Hamur haline gelen tereyağını yağlı kağıt üzerine alarak silindir şekline sıkıca yuvarlayın. Tekrar streç filme sarıp her iki ucunu da şeker paketi kapatır gibi sıkılaştırın. Ardından -18 derecelik buzlukta en az 4-6 saat dondurun. Taze otlu sarımsaklı tereyağını dilediğiniz zaman buzluktan alıp, dilimleyin. Kızarmış ekmek yanında veya sıcak bir şinitzelin üzerinde servis yapabilirsiniz.

Sarımsak yağı diğer yağlar gibi cilt için oldukça etkili ve faydalı bir yağdır. Sarımsaktan elde edilerek üretilir ve kokusunu içinde barındırmaz. Sarımsağın içinde 100 farklı enzim bulunmaktadır ve bu enzimler cilt ve vücut yapısı için oldukça önem taşır.

Sarımsak Yağının Faydaları

☞Sarımsak yağı kolesterol rahatsızlığına iyi gelen bitkisel bir ilaçtır.

☞Sarımsak yağının bilinen en önemli özelliği vücudu kanser rahatsızlığından korumasıdır.

☞Sarımsak yağı kalbi kuvvetlendirir damar sertliğini giderir.

☞Sarımsak yağının diğer bir önemli özelliği de saç üzerindeki etkisidir.

☞Saçların sağlıkla uzamasını sağlar saçların kırılmasını ve dökülmesini önler.

☞Sarımsak yağı bağırsaklar da oluşan solucanların giderilmesini sağlar.

☞Sarımsak yağı bacak bölgesinde ve göbek bölgesinde oluşan suyun giderilmesinde etkilidir.

☞Öksürük, verem ve bronşitte etkilidir.

☞Yenildiğin de yada yağı tüketildiğinde balgam söktürücü özelliği vardır.

☞Dökülen ve de azalan kaşlara düzenli sürüldüğünde tekrardan çıkmasına yardımcı olur.

☞Sarımsak yağı vücudun kendi kendine yaptığı taşın oluşumunu engeller ve mesanede oluşan taşların çabuk atılmasını sağlar.

Sarımsak Yağının Kullanım Şekli

Sarımsak yağını 1 çay bardağına 2 – 3 damla olacak kadar damlatın ve gün içerisinde 2 kez tüketin. Sarımsak yağı cilde masaj olarak kullanılabilir ve kapsülle beraber 3 damla uygulanabilir. Sarımsak yağını evde kolayca hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı zeytinyağının içerisine soyulmuş zeytinyağını koyun ve ağzı kapaklı bir kavanoza yerleştirin. 7 gün süresince sarımsak ve zeytinyağı karışımını hiç ellemeden bu şekilde bekletin. Sarımsak yağınız hazır. Akşamları bu karışımı ister saçlarınıza ister kaşlarınıza sürerek sabaha kadar bekletip sabah yıkayabilirsiniz.

Not: Sarımsağa alerjisi olanlar sarımsak yağını kullanırken de dikkatli olmalılardır. Ciltlerinde bir kızarıklığa kaşıntıya neden olabilir. Böyle durumlarda cilt hemen yıkanmalıdır.