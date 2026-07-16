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Kadın - Aile Evde balla saç bakımı: Evde bakım rutinlerinde kadınların asırlık gizli taktiği... Bal ile kurtul
Kadın - Aile

Evde balla saç bakımı: Evde bakım rutinlerinde kadınların asırlık gizli taktiği... Bal ile kurtul

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Evde balla saç bakımı: Evde bakım rutinlerinde kadınların asırlık gizli taktiği... Bal ile kurtul

Yüksek besin değerine sahip olan bal saç bakımında da kullanılır. Son yıllarda evde bakım rutinlerinde kadınların saçlarını güçlendirmek için saç bakımı başlığı altında paylaşılan ev yapımı hazırlanan kürler dikkat çekiyor. Özellikle kadınlar bal maskelerini peş peşe paylaşıyor. Bal düzenli kullanıldığında bal maskeleri etkili sonuç verir. Yapısında B vitamini, magnezyum, fosfor ve demir bulunur.

Yüksek besin değerine sahip olan bal saç bakımında da kullanılır. Düzenli kullanıldığında bal maskeleri etkili sonuç verir. Yapısında B vitamini, magnezyum, fosfor ve demir bulunur.

1.MASKE

MALZEMELER:

  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:

Malzemeler bir kase içerisine konur ve homojen bir karışım elde edene dek karıştırılır. Hazırlanan maske fırça yardımı ile saç yapısı ve köküne uygulanır. Etkili bir sonuç elde etmek için maske saçta yarım saat bekletilir. Ardından ılık su kullanılarak saç maskeden arındırılır. Saça parlaklık kazandırmak için uygulanan bir maskedir ve haftada bir kez uygulanması önerilir.

 

2.MASKE

MALZEMELER:

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı badem yağı
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

Malzemeler plastik bir kap içerisinde kıvam alana dek karıştırılır. Hazırlanan bal maskesi fırça kullanılarak saça uygulanır. Maskenin saça etki etmesi için 20 dakika beklenir ve sürenin ardından ılık su kullanılarak saç maskeden arındırılır. Maskenin etkili sonuç vermesi için düzenli olarak haftada 3 defa uygulanması önerilir. Malzeme bakımından zengin olan maske saç dökülmelerini önlemek için kullanılır.

 

3.MASKE

MALZEMELER:

  • 2 çay kaşığı bal
  • 2 su bardağı süt

HAZIRLANIŞI

Süt cezve kullanılarak ısıtılır. Ardından ılık sütün içine 2 çay kaşığı bal eklenir. Bal eriyene dek malzemeler karştırılır. Hazırlanan sütlü bal maskesi saça uygulanır ve 20 dakika bekletilmek üzere nemli havluyla sarılır. Adından şampuan kullanılarak saçlar yıkanır ve maskeden arınır. Yıpranmış saçlara özel hazırlanan maske, düzenli uygulandığı takdirde saçları eski sağlığına kavuşturur.

 

4.MASKE

MALZEMELER:

  • 1 litre su
  • 1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Bal su içinde karıştırılarak eritilir. Hazırlanan maske, durulama suyu olarak kullanılır ve her saç yıkama sonrası uygulanması önerilir. Kolay uygulanan bu maske, saça nem kazandırır ve elektriklenmeyi giderir. Bal maskeleri saç dökülmesi, yavaş uzama ve kepek gibi sorunlar yaşayanların son dönemde yöneldiği yöntemlerdendir.

EVDE BAL İLE SAÇ BAKIMI 

Evde bal ve zeytinyağı ile saç maskesi yapın! Doğal bakım önerileri ile yumuşak, parlak saçlara kavuşun.

Bal, yüzyıllardır kadınların saç bakımında kullandığı, parlaklık ve derinlemesine nem veriri. Yıpranmış saçları onarır, saç köklerini besler ve mat görünümü ortadan kaldırarak göz alıcı bir canlılık kazandırır. 

 Bal ile evde saç bakımı: Düzenli uygulandığında saç derisini canlandırdığı ve saç uzamasını desteklediği iddia ediliyor.

Saçlarınıza ışıltı ve derinlemesine nem kazandırmak için bal mükemmel bir seçenektir. 

 

İnce telli saçlarda hacim sağlamak için saç kremlerini sadece uçlara uygulayın ve ağır yağlardan kaçının. Hacim veren hafif köpükler kullanın. Saçları kuruturken öne eğip dipleri yukarı doğru önleyin, katlı kesimler tercih edin ve kökleri hareketlendiren ürünler seçin. İnce telli saçlar için nemlendirici bir maske hazırlamak amacıyla; 2 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp, saç boylarına uygulayabilir, 20-30 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

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