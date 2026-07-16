Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Yaz tatili için bebekli ailelere uyarılarda bulunan Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hasan Çetinkaya, doğru planlama ve eksiksiz hazırlanacak bir tatil çantasıyla hem yolculuğun hem de tatilin daha güvenli ve konforlu geçebileceğini belirtti. Çetinkaya, ailelerin tatil çantasında güneş kremi, şapka, güneş gözlüğü, gibi eşyaların yanı sıra, yara bandı, gazlı bez, ateş düşürücü, düzenli kullanılan ilaç ve vitaminlerin mutlaka bulunması gerektiğini ifade etti. Doktor önerisi doğrultusunda kaşıntı giderici ürünlerin de çantaya eklenmesini tavsiye eden Çetinkaya, sinek ısırıklarına karşı uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetlerin tercih edilmesini, serin akşamlar için ince bir hırka ya da mont bulundurulmasını önerdi. Çetinkaya ayrıca, bebeğin sevdiği oyuncak ve kitapların da tatil hazırlıklarına dahil edilmesinin hem bebeğin konforu hem de ailelerin tatilini daha keyifli hale getireceğini söyledi.