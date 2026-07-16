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Kadın - Aile
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Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

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Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları geldi...

#1
Foto - Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hasan Çetinkaya, yaz tatiline çıkacak bebekli ailelere önemli uyarılarda bulunarak, bebekler için uygun bir ortam hazırlandığında denizin havuza göre daha güvenli olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Yaz tatili için bebekli ailelere uyarılarda bulunan Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hasan Çetinkaya, doğru planlama ve eksiksiz hazırlanacak bir tatil çantasıyla hem yolculuğun hem de tatilin daha güvenli ve konforlu geçebileceğini belirtti. Çetinkaya, ailelerin tatil çantasında güneş kremi, şapka, güneş gözlüğü, gibi eşyaların yanı sıra, yara bandı, gazlı bez, ateş düşürücü, düzenli kullanılan ilaç ve vitaminlerin mutlaka bulunması gerektiğini ifade etti. Doktor önerisi doğrultusunda kaşıntı giderici ürünlerin de çantaya eklenmesini tavsiye eden Çetinkaya, sinek ısırıklarına karşı uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetlerin tercih edilmesini, serin akşamlar için ince bir hırka ya da mont bulundurulmasını önerdi. Çetinkaya ayrıca, bebeğin sevdiği oyuncak ve kitapların da tatil hazırlıklarına dahil edilmesinin hem bebeğin konforu hem de ailelerin tatilini daha keyifli hale getireceğini söyledi.

#3
Foto - Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Ulaşım şeklinin tek başına bebeğin sağlığını olumsuz etkilemediğini belirten Uzm. Dr. Çetinkaya, önemli olanın yolculuk boyunca bebeğin konforunun sağlanması olduğunu söyleyerek, "Kara yolu seyahatlerinde uygun standartlara sahip oto koltuğu kullanılmalıdır.

#4
Foto - Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Konaklama yapılacak otellerin bebek dostu hizmetler sunması da ailelere büyük kolaylık sağlayacaktır.

#5
Foto - Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Ek gıdaya yeni başlayan bebekler için konaklanacak tesisin mutfağı önceden sorgulanmalı, ailelerin de otele gitmeden önce bebek karyolası taleplerini de hatırlatmaları faydalı olacaktır. Bebeğin öncelikle başını dik tutabilecek gelişim seviyesine ulaşmış olması gereklidir. Havuzların hijyen şartları her zaman istenilen düzeyde olmayabilir. Bu nedenle uygun şartlar sağlandığında bebekler için deniz havuza göre daha güvenli bir alternatif olabilir. Ayrıca bebeğin havuz ya da deniz suyunu yutmamasına özen gösterilmelidir" diye konuştu.

#6
Foto - Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

Özellikle 6 aylıktan küçük bebeklerin güneş ışınlarına karşı çok daha hassas olduğunu belirten Uzm. Dr. Hasan Çetinkaya, "Bu dönemde mümkün olduğunca doğrudan güneş temasından kaçınılmalıdır. 6 aylıktan küçük çocuklar doğrudan güneşe çıkarılmamalıdır. Güneşten korunması zor olan yüz gibi küçük bölgelere doktor önerisi doğrultusunda güneş kremi uygulanabilir.

#7
Foto - Uzmanından bebekli ailelere tatil uyarıları: Deniz havuzdan güvenilir olabilir

6 aydan büyük bebeklerde ise göz çevresi dışında uygun içerikli ve en az 15 SPF koruma faktörüne sahip güneş kremleri güvenle kullanılabilir. Bebeklerin rahat hareket edebilmesi ve güvenle oynayabilmesi için taşlık alanlar yerine kumluk plajlar tercih edilmeli. Deniz veya havuz suyunun yaklaşık 30 derece sıcaklıkta olması da daha uygun olacaktır. Bebekler suda 30 dakikadan uzun süre kalmamalı, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır" dedi.

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