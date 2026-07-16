Tolgahan Erdoğan’dan yat haberini çarpıtan fondaşlara hodri meydan! Mahkemeye versin de biz de rezil edelim!

CHP’li Gazeteci Tolgahan Erdoğan, dün Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun yat sefasına ilişkin İmamoğlu’nun beslediği fondaşlardan gelen tepkilere “Hodri meydan” diye karşılık verdi.

Tolgahan Erdoğan, “Dezenformasyonla mücadele” başlığıyla yat sefası haberini yalanlayan TKR Gazete yöneticisi Yiğitcan Önal’a sosyal medya hesabından cevap verdi. Tolgahan Erdoğan cevabında; “Yiğitcan Önal denen itirafçı jetonu atmışlar yazmış. Avukatı da açıklama yapmışmış. Milleti bu kadar keriz yerine koymayın… Yaptığım paylaşımda yurtdışında demiyorum. Nerede olduğunu avukatı da kendi de gayet iyi biliyor. Yat Marshall Adaları bayraklı ama yat burada ve kendisi de yatı ile keyif yapıyor. Mahkemeye versin bizde kendisini rezil edelim… Hodri meydan” dedi.

TEPKİ İMAMOĞLU BESLEMELERİNDEN GELDİ!

TKR Gazete’de yer alan paylaşımda şu ifadelere yer verilmesi dikkat çekti: “Gazeteci olduğu öne sürülen Tolgahan Erdoğan, yaptığı paylaşımda Selim İmamoğlu'nun kız arkadaşıyla yurt dışı tatiline gittiğini iddia etti. Yaptığımız doğrulama çalışması kapsamında hem Selim İmamoğlu'na yakın kaynaklarla hem de "kız arkadaşı" olduğu öne sürülen kişiyle görüştük. Edindiğimiz bilgilere göre Selim İmamoğlu'nun Türkiye'de bulunduğu, ayrıca hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri nedeniyle yurt dışına çıkmasının da mümkün olmadığı belirtildi. Kendisi şu anda İstanbul’da. Paylaşımda adı geçen kadın ise söz konusu iddiaları sosyal medyada gördüğünü, şu anda iş yerinde çalıştığını ve Selim İmamoğlu ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti. Ayrıca Selim İmamoğlu'nun avukatlarının ilerleyen saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiği bilgisine ulaştık. İki ayrı kaynaktan yaptığımız teyitler doğrultusunda, söz konusu paylaşımı destekleyen herhangi bir bulguya ulaşılamamış; elde edilen bilgiler iddialarla çelişmiştir. Bu nedenle paylaşım dezenformasyon niteliği taşımaktadır.”