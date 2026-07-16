Yeni parti kurma yolundaki Özel’e siyasilerden tavsiye: Hırsızını arsızını al da git

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Hileli kurultayla oturtulduğu Genel Başkan koltuğundan yargı kararıyla kaldırılan, CHP’de barınamayacağını anlayınca çareyi yeni parti kurmaya soyunan Özgür Özel’e eski dostlarından “Hırsızlarını, arsızlarını da al git” tavsiyesi geldi. Özel’in tüzüğünü yazdırdığı, temmuz bitimi ya da ağustos başında kurdurmayı planladığı partinin vitrinini hırsızlıklara ve ahlâksızlıklara bulaşmış isimler süsleyecek olması bu tavsiyenin haklılığını ortaya koydu. Nitekim yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’ndan akıl alan Özel’in yanında metropolleri ahtapot gibi saran rüşvet ağında önemli yeri olan belediye başkanları, milletvekilleri ve pavyonlarda satın alınan delegeler saf tutması CHP tabanını da kızdırdı.

Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Murat Emir, Umut Akdoğan, Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek gibi şaibelere karışmış figürlerle yol yürüyen Özel’e tabandan “Sana da tuzluk belediye başkanlarına da milletvekillerine de satılık delegelerine de hayatta başarılar” sesi yükseldi.

“BU VİTRİNLE BAŞARILI OLMASINA İMKÂN YOK”

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan, şunları dile getirdi:

“Özgür Özel’in CHP’de barınamayacağı muhakkak. Özel, Kılıçdaroğlu’yla mücadele edemedi ve yeni bir parti kurmaya yöneldi. Özel’in partinin tüzüğünü, programını yazdığını duyuyoruz. Belli ki Özel, yeni bir yola giriyor. CHP’den umudunu kesenlerin ve Erdoğan düşmanlarının kendisine teveccüh edeceğini düşünüyor ancak yanılıyor. Özgür Bey’in bu vitrinle başarılı olmasına imkân yok. CHP’de Özel ve ekibinin yolsuzluklarına, arsızlıklarına tahammül edilemeyeceği aşikârdı. Özel ve ekibi bu nedenle CHP’den kopma kararı aldı. Şu aşamada Özel’in neden yeni bir yapılanmaya gittiğine bakmak gerek. CHP, ortada duruyor. Bir dönem Özel’in Cumhurbaşkanı yapmak için didindiği Kılıçdaroğlu da duruyor. CHP’nin tüzüğü de aynı. Özel’in yeni yapılanmaya gitme nedeni bir koltuk bir de kendisini ve yolsuzluk yapan arkadaşlarını korumak. Yoksa CHP’den niye kopsun? CHP sağcı idi de solcu mu oldu? Tüzük mü yeniledi? Hayır. Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ bizi kandırdı’ deyince durum başkalaştı. Otellerde, pavyonlarda, meyhanelerde delegelerin satın alındığı anlaşılınca durum başkalaştı. Kılıçdaroğlu, arınma vaadinde bulununca Özel ve arkadaşları CHP’de kendilerine yer kalmadığını gördü. Özel ve arkadaşları, şaibeden atılma ya da ihraç korkusuyla idrak edince yeni bir yola girdi.

Gelinen noktada bilhassa Özel’e tavsiyemiz, yolsuzluklarla yâd edilenleri yanına alıp CHP’den ayrılmasıdır. Özel’e önerimiz, yanlışa bulaşmışları peşine takıp CHP’yi terk etmesidir. Özel, ne yaparsa yapsın başarılı olamayacağını bilmelidir. Akıbetinin İsmail Cem’in YTP’si, Mustafa Sarıgül’ün TDP’si, Muharrem İnce’nin MP’si gibi olacağını aklından çıkarmamalıdır. Özel ve arkadaşlarınca dikilecek elbisenin millete de CHP tabanına da uymayacağı nettir. Özel ve arkadaşlarında elbise dikecek kadar tecrübe ve temiz sicil de yoktur.”

“MUĞLAK DURUM VAR”

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ise Özel’in CHP tabanının büyük bölümünü yanına çekip çekmeyeceğinin ilerleyen dönemde anlaşılacağını belirtti. Aktaş, şunları ifade etti: “Özel ve ekibinin CHP’den kopuşu, yeni bir yola girişi vakit aldıkça tabanda soru işaretleri artıyor. Özel ve ekibi, şu anda duruyor. Bir hamle yapmıyor. Muhtemelen ‘CHP’den iyice dışlanalım, tüm yolları tüketelim’ diyor ama seçmenin buna nasıl tepki vereceği bilinmiyor. Şu anda muğlak bir durum var. Özel ve ekibini sıkıntıya sokan yolsuzluk iddiaları ya da tahkikatları da ayrı bir konu. Özel, CHP’de iken bu iddialar ya da tahkikatlar taban tarafından tartışılmıyor ama bölünmenin ardından ne olacağı belirsiz. Bunun dışında Özel’in hâlen CHP seçmeninde karşılığı var. Tabii tabanın yarısı bölünmeye karşı ama nihayetinde sessiz çoğunluğun kararı tayin edici olacak. “