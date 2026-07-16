Kapuz çekirdeği kalbi iyileştiriyor, tansiyonu düşürüyor! Hücre koruyucu, uyku hapı olan kaynaklardan! Çöp değil

Karpuz çekirdeğini tüketmek için doğrudan yutmak, sert kabukları nedeniyle sindirim sistemini yorabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, çekirdeklerin ağızda iyice çiğnenerek un ufak edilmesini öneriyor. Midesi hassas olanlar ise çekirdekleri yıkayıp kuruttuktan sonra havan yardımıyla çatlatarak çayını demleyebilir. Fırında hafif tuzla kavurarak kuruyemiş gibi tüketmek ya da mutfak robotunda toz haline getirip yoğurt, salata veya smoothie içine eklemek, faydalarından yararlanmak için en pratik yöntemler arasında yer alıyor. Ancak hamilelerin, emziren annelerin ve kronik böbrek rahatsızlığı olan vatandaşların, bu tür doğal takviyeleri tüketmeden önce mutlaka uzman hekime danışmaları gerekiyor. Kalp dostu ve tansiyon düşürücü etkileriyle öne çıkan meyve çekirdekleri arasında üzüm çekirdeği ve kayısı çekirdeği bulunur. İçerdikleri güçlü antioksidanlar ve mineraller sayesinde damar sağlığını korur ve hücresel yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca Yüksek oranda su, lif ve kan şekerini (karbonhidrat) hızla yükselten fruktoz içeren karpuz, uzmanlar tarafından "doğal uyku ilacı" gibi etki eden bir meyve olarak değerlendirilir. Öte yandan magnezyum sayesinde gevşemeyi destekleyebileceği ve doğal uyku döngüsüne katkı sağlayabileceğini belirttiği meyvedir. İçeriğindeki magnezyum kasların gevşemesine yardımcı olurken, aniden yükselen insülin seviyesi rahatlamanızı ve uykunuzun gelmesini kolaylaştırır.