Bunu yapmayın: Herkes elini yüzünü sürüyor ama bu alışkanlığı yaparak çok daha büyük bir risk altındasınız

Ellerimizi yıkadıktan sonra kurulandığımız el havluları, gün içinde birçok kez kullanıldığı için bakteri ve diğer mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Uzmanlara göre özellikle nemli banyolarda uzun süre asılı kalan havlular, hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, el havlularını yalnızca kirlendiğinde değil, belirli aralıklarla yıkamanın önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, dikkat etmek önemli. Günlük hayatta ihtiyacımız olan havuları nasıl kullanmalıyız? UZMANLARA GÖRE EL HAVLUSU EN SIKLIKLA YIKANMALI? NEDEN BU KADAR SIK YIKANMALI? DOĞAL SONUÇLAR OLMAYABİLİR! Uzmanlara göre el havluları zamanla: Ciltteki ölü deri hücrelerini, Vücut yağlarını, Sabun kalıntılarını, Bakteri ve virüsleri bünyesinde biriktirebiliyor. Nemli ortam da mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle temiz elleri kirli bir havluyla kurulamak, hijyen açısından istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.