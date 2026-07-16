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Bunu yapmayın: Herkes elini yüzünü sürüyor ama bu alışkanlığı yaparak çok daha büyük bir risk altındasınız

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Bunu yapmayın: Herkes elini yüzünü sürüyor ama bu alışkanlığı yaparak çok daha büyük bir risk altındasınız

Banyoda en sık kullanılan eşyalardan biri olan el havluları, sanıldığından çok daha hızlı bakteri biriktirebiliyor. Uzmanlara göre bu bu alışkanlık büyük risk... Hijyenin korunması için el havluları başta olmak üzere düzenli aralıklarla yıkanması gerektiğini belirtiyor. Bu alışkanlıklar, zamanla çeşitli riskleri de beraberinde getirebilir.

#1
Foto - Bunu yapmayın: Herkes elini yüzünü sürüyor ama bu alışkanlığı yaparak çok daha büyük bir risk altındasınız

Ellerimizi yıkadıktan sonra kurulandığımız el havluları, gün içinde birçok kez kullanıldığı için bakteri ve diğer mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Uzmanlara göre özellikle nemli banyolarda uzun süre asılı kalan havlular, hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, el havlularını yalnızca kirlendiğinde değil, belirli aralıklarla yıkamanın önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, dikkat etmek önemli. Günlük hayatta ihtiyacımız olan havuları nasıl kullanmalıyız?

#2
Foto - Bunu yapmayın: Herkes elini yüzünü sürüyor ama bu alışkanlığı yaparak çok daha büyük bir risk altındasınız

Uzmanların genel tavsiyesi, banyo el havlularının her 2-3 günde bir, yoğun kullanılan evlerde ise her 1-2 günde bir yıkanması yönünde. Havlunun sık kullanılması ve tam olarak kurumaması, bakteri çoğalmasını hızlandırabiliyor. Evde hasta biri bulunuyorsa, küçük çocuklar ya da bağışıklık sistemi zayıf bireyler yaşıyorsa el havlularının daha sık değiştirilmesi öneriliyor.

#3
Foto - Bunu yapmayın: Herkes elini yüzünü sürüyor ama bu alışkanlığı yaparak çok daha büyük bir risk altındasınız

Ellerimizi yıkadıktan sonra kurulandığımız el havluları, gün içinde birçok kez kullanıldığı için bakteri ve diğer mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Uzmanlara göre özellikle nemli banyolarda uzun süre asılı kalan havlular, hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, el havlularını yalnızca kirlendiğinde değil, belirli aralıklarla yıkamanın önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, dikkat etmek önemli. Günlük hayatta ihtiyacımız olan havuları nasıl kullanmalıyız? UZMANLARA GÖRE EL HAVLUSU EN SIKLIKLA YIKANMALI? NEDEN BU KADAR SIK YIKANMALI? DOĞAL SONUÇLAR OLMAYABİLİR! Uzmanlara göre el havluları zamanla: Ciltteki ölü deri hücrelerini, Vücut yağlarını, Sabun kalıntılarını, Bakteri ve virüsleri bünyesinde biriktirebiliyor. Nemli ortam da mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle temiz elleri kirli bir havluyla kurulamak, hijyen açısından istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

#4
Foto - Bunu yapmayın: Herkes elini yüzünü sürüyor ama bu alışkanlığı yaparak çok daha büyük bir risk altındasınız

EL HAVLULARINI DAHA HİJYENİK KULLANMANIN YOLLARI! Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor: Havlunun her kullanımdan sonra tamamen açılarak kurumasını sağlayın. Banyoda iyi bir havalandırma sağlayın. Çamaşır makinesini aşırı doldurmadan, havluları yeterli su ve deterjanla yıkayın. Kumaş yumuşatıcısını sık kullanmaktan kaçının; çünkü havluların su emiciliğini azaltabilir. Banyo havlusu ile karıştırmayın

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