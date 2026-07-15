Aşırı sıcaklar hayatı vurdu:

Topraklarının yarısından fazlası çöl ve bozkırlardan oluşan Özbekistan'da, haziran ayının son beş gününde başlayıp temmuz ayının tamamı ile ağustosun ilk beş gününü kapsayan "çilla" döneminde etkili olan aşırı sıcaklar hayatı zorluyor. Özbekistan Hidrometeoroloji Merkezi verilerine göre, bu hafta boyunca gündüz sıcaklıkları ülkenin büyük bölümünde 41-43 derece, kuzey, güney ve çöl bölgelerinde ise 44-46 dereceye kadar ulaşacak. Özellikle çöl bölgelerinde bunun hafta ortasında 46-48 dereceye kadar çıkması ve mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının da 23-33 derece arasında olması nedeniyle bunaltıcı havanın etkisini sürdüreceği, bazı bölgelerde rüzgar ve toz fırtınalarının görülebileceği öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, bu dönemdeki maksimum sıcaklıkların birkaç gün boyunca devam etmesi ihtimaline karşı da uyarıda bulunuyor. İklim değişikliğinden dolayı son yıllarda bölgede 40 derecenin üzerindeki gün sayısında belirgin ölçüde artış yaşanırken, 2016-2025 dönemindeki tüm temmuz aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.