Gebelikte faydalı önlemler: Anne adayı için tavsiye açıklaması! Kalkan olduğu konuşuluyor... Bilgiyi ilk kez açıkladı

Anne adaylarının hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Oğur, "Islak mayo ile uzun süre kalmak mantar enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırabilir. Sudan çıktıktan sonra kuru mayo giyilmeli, mümkünse duş alınmalı, pamuklu iç çamaşırı tercih edilmeli, çok dar mayo ve bikini kullanılmamalı, ortak havlu kullanılmamalı ve vajinal duş yapılmamalıdır. Bu basit önlemler enfeksiyon riskini azaltmada oldukça etkilidir" diye konuştu. Yüksek riskli gebeliklerde standart bir öneri yapılamayacağını belirten Op. Dr. Oğur, "Rahim ağzı belirgin kısa olanlarda, erken doğum tehdidi bulunanlarda, plasenta previa nedeniyle kanaması olanlarda, su kesesi açılmış gebelerde ve aktif enfeksiyonu bulunan anne adaylarında yüzme önerilmez. Bu hastalarda karar mutlaka gebeliği takip eden kadın doğum uzmanı tarafından verilmelidir" dedi. Gebelikte vücut ısısının fizyolojik olarak arttığını hatırlatan Oğur, sıcak havaların dehidratasyon, tansiyon düşüklüğü, bayılma, ısı stresi ve rahim kasılmalarında artışa neden olabileceğini söyledi. Anne adaylarına günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında güneşe çıkmamalarını öneren Op. Dr. Oğur, "Bol su tüketilmeli, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka kullanılmalı ve gebelikte kullanıma uygun mineral filtreli güneş koruyucular tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı. Yüzme sonrasında görülebilecek bazı belirtilerin acil değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Oğur, "Vajinal kanama, su gelmesi veya sürekli sıvı sızıntısı, düzenli rahim kasılmaları, şiddetli karın ağrısı, bebeğin hareketlerinde belirgin azalma, ateş, şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı, nefes darlığı ve kötü kokulu vajinal akıntı erken doğum, enfeksiyon veya gebeliğe bağlı ciddi komplikasyonların habercisi olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.