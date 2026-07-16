AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük’ten Avrupa’ya sert tepki: Avrupa’nın tek taraflı raporları bizim için yok hükmündedir

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, gazetemize yaptığı özel açıklamalarda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi üzerinden Türkiye’ye yönelik hazırlanan raporların hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, uluslararası platformlarda Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kararlılıkla savunduklarını söyledi. Bölük, bazı medya organlarının kamuoyunu yanıltan yayınlar yaptığını ifade ederken, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğinin her geçen gün arttığını vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, gazetemize yaptığı özel değerlendirmelerde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nde Türkiye aleyhine hazırlanan raporların siyasi saiklerle kaleme alındığını belirterek, bu raporların Türkiye açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını söyledi. Türkiye’nin uluslararası platformlarda milli menfaatlerini kararlılıkla savunduğunu ifade eden Bölük, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda tek taraflı yaklaşımların kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesine objektif yaklaşmadığını dile getiren Bölük, “Avrupa Birliği bugün Kıbrıs dediğinde adanın yalnızca Rum kesimini esas alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayarak hazırlanan raporların ne hukuki ne de vicdani bir karşılığı vardır. Türkiye olarak bizim önceliğimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli menfaatleridir. Bunun üzerinde hiçbir uluslararası rapor ya da siyasi değerlendirme olamaz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu tarafından her yıl yayımlanan raporların siyasi değerlendirmeler içerdiğini belirten Bölük, söz konusu belgelerin Türkiye açısından yaptırım gücü taşımadığını belirterek, “İçeriği gerçek dışı bilgilerle oluşturulan, tek taraflı bakış açısıyla hazırlanan raporların bizim açımızdan herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Bunlar tamamen siyasi metinlerdir” dedi.

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan Avrupa Parlamentosu raporları üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Seda Gören Bölük, kamuoyunda iki farklı uluslararası kurumun bilinçli ya da bilgisizlik sonucu birbirine karıştırıldığını söyledi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin üyesi olduğunu, ancak Avrupa Parlamentosu’nun üyesi olmadığını hatırlatan Bölük, iki kurumun birbirinden tamamen farklı yapılar olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki diplomatik reflekslerinin son derece güçlü olduğunu vurgulayan Bölük, Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan raporlar karşısında gerekli diplomatik girişimlerin Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

NATO Zirvesi’ni de değerlendiren Bölük, zirvenin yalnızca diplomatik bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası sistemde ulaştığı stratejik konumu da tüm dünyaya gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Zirvede Mehter Takımı ve Yeniçerilerin protokolde yer almasının da sembolik açıdan son derece önemli olduğunu dile getiren Bölük, bunun Türkiye’nin tarihsel hafızasını ve devlet geleneğini dünyaya gösteren güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10’uncu yılına ilişkin de önemli mesajlar veren AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu destansı direnişin unutulmasının mümkün olmadığını söyledi. 15 Temmuz’un en acı yönünün ihanetin devletin içine sızmış örgüt mensupları eliyle gerçekleştirilmiş olması olduğunu belirten Bölük, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu yapıyla özdeşleştirilemeyeceğinin altını çizdi.

Bölük, “Biz düşmanla mücadele etmeye alışık bir milletiz. Ancak o gece yaşadığımız en büyük acı, üniforma giymiş ihanet şebekesi mensuplarının kendi milletine silah doğrultmasıydı. Fakat bunu Türk ordusuna mal etmek büyük haksızlık olur. Bunlar bizim askerimiz değildi; devletimizin içine sızmış hainlerdi” şeklinde konuştu.