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Uçurumda mahsur kaldı: Sahil Güvenlik'ten gece yarısı operasyonu!

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Uçurumda mahsur kaldı: Sahil Güvenlik'ten gece yarısı operasyonu!

İstanbul'un Heybeliada'sında kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

#1
Foto - Uçurumda mahsur kaldı: Sahil Güvenlik'ten gece yarısı operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, olay 13 Temmuz saat 22.00 sularında Heybeliada Alman Koyu bölgesinde meydana geldi. Ormanlık alandan deniz kıyısına doğru inmek isteyen H.S.O. (69), sarp ve kayalık bölgede düşerek yaralandı. Karanlığın çökmesiyle birlikte denize sıfır noktadaki kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adamın imdadına Adalar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

#2
Foto - Uçurumda mahsur kaldı: Sahil Güvenlik'ten gece yarısı operasyonu!

Gelen ihbar üzerine derhal harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti. Karadan ulaşımın son derece zor olduğu bölgeye denizden müdahale eden Adalar Sahil Güvenlik ekipleri, el fenerleri ve projektörler yardımıyla yaralı şahsın yerini tespit etti. Sığ ve kayalık bölgeye ana gemiyle yanaşmanın tehlikeli olması nedeniyle ekipler şişme lastik bot vasıtasıyla kayalıklara ulaştı.

#3
Foto - Uçurumda mahsur kaldı: Sahil Güvenlik'ten gece yarısı operasyonu!

Ekiplerin titiz çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden alınan H.S.O., güvenli şekilde Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi. Gemide bulunan Sahil Güvenlik personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaşın bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

#4
Foto - Uçurumda mahsur kaldı: Sahil Güvenlik'ten gece yarısı operasyonu!

Başarılı tıbbi tahliye operasyonunun ardından H.S.O., saat 23.00 sularında Heybeliada Şehir Hatları İskelesi'ne getirildi. Yaralı vatandaş, iskelede hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

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