İsmail Saymaz’ın deprem yalanlarına tepki! "Provokatörlük yapmayın, ekipler burada"

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen canlı yayına ait görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde gazeteci İsmail Saymaz'ın yayın yaptığı sırada bölgedeki bir vatandaş yayına müdahale ederek Saymaz’ın yalanlarını yüzüne vurdu.

Videoda vatandaşın, "Yapmayın, yapmayın... Helikopterlere bakın. Ekipler de burada. Provokatörlük yapmayın." ifadelerini kullandığı duyuluyor. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda kez paylaşıldı.

Görüntülerin yeniden gündeme gelmesi, son günlerde Ahbap Derneği'ne ilişkin kamuoyunda yürütülen tartışmalarla birlikte değerlendirilirken, sosyal medya kullanıcıları deprem döneminde yapılan yayınlar ve kamuoyuna aktarılan bilgilerin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Deprem sürecinde AFAD, Kızılay, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bölgede arama kurtarma, insani yardım ve lojistik faaliyetler yürütmüştü. Deprem sonrası süreç ve kurumların çalışmaları muhalif gazeteciler tarafından yok sayılmış açıkça provokasyon yapılmıştı.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren söz konusu görüntüler de bu tartışmalar kapsamında en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.