Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor

Ultrason ve kan testleri, elektronik sigara ve sigara kullananlarda damar iltihabına işaret eden bulgular ortaya koydu. Egzersiz sırasında bu gruplarda karbondioksit atımının daha az verimli olduğu, laktik asit birikiminin daha erken gerçekleştiği ve buna bağlı olarak nefes darlığı ile bacak yorgunluğunun daha belirgin görüldüğü kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Dr. Azmy Faisal, elektronik sigara kullanımının gençlerde damar fonksiyonları ve egzersiz performansı üzerinde sigaraya benzer olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti. Faisal, “Bu bulgular, özellikle daha önce hiç sigara kullanmamış olmasına rağmen elektronik sigarayı tercih eden gençler açısından önemli veriler sunuyor” dedi. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne (NCI) göre, sigara içmek erkeklerde akciğer kanseri vakalarının yaklaşık ?'ının, kadınlarda ise ?'inin nedenidir.