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Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor

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Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, elektronik sigara kullanan genç yetişkinlerin akciğer verimliliği ve damar fonksiyonlarının belirgin şekilde daha düşük olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre sigara; akciğer ve damarların doğal yapısını bozuyor.

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Foto - Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor

Manchester Metropolitan Üniversitesi’nin çalışmasına göre elektronik sigara kullanan gençlerin kondisyonu ve damar sağlığı, sigara içenlerle benzer şekilde olumsuz etkileniyor. Araştırmaya göre büyük tehlikenin önünü açıyor.

#2
Foto - Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor

İngiltere’deki Manchester Metropolitan Üniversitesi araştırmacıları, 18-30 yaş arasındaki 75 sağlıklı gönüllü üzerinde çalışma yürüttü. Katılımcılar üç gruba ayrıldı: Hiç sigara veya elektronik sigara kullanmayanlar Yalnızca sigara içenler. Yaklaşık üç yıldır yalnızca elektronik sigara kullananlar. Araştırmada tüm katılımcıların istirahat halindeki akciğer fonksiyonlarının normal olduğu görüldü. Ancak bisiklet egzersiz testinde, elektronik sigara kullananların ve sigara içenlerin maksimum egzersiz kapasitesi ile oksijen kullanım düzeylerinin, hiç kullanmayanlara kıyasla yaklaşık daha düşük olduğu tespit edildi.

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Foto - Elektronik sigara gencleri akciğer kanseri bile yapıyor: Gençlerde zararı büyük, tehlikenin önünü açıyor

Ultrason ve kan testleri, elektronik sigara ve sigara kullananlarda damar iltihabına işaret eden bulgular ortaya koydu. Egzersiz sırasında bu gruplarda karbondioksit atımının daha az verimli olduğu, laktik asit birikiminin daha erken gerçekleştiği ve buna bağlı olarak nefes darlığı ile bacak yorgunluğunun daha belirgin görüldüğü kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Dr. Azmy Faisal, elektronik sigara kullanımının gençlerde damar fonksiyonları ve egzersiz performansı üzerinde sigaraya benzer olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti. Faisal, “Bu bulgular, özellikle daha önce hiç sigara kullanmamış olmasına rağmen elektronik sigarayı tercih eden gençler açısından önemli veriler sunuyor” dedi. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne (NCI) göre, sigara içmek erkeklerde akciğer kanseri vakalarının yaklaşık ?'ının, kadınlarda ise ?'inin nedenidir.

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