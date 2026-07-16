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Yerel Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yerel

Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "FETÖ'ye üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

 

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