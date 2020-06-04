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Ekonomi

Evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller 4 Haziran

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı alanlar “Evde bakım maaşı yattı mı?” , “Evde bakım parası yatan iller” , “Evde bakım parası ne zaman yatar?” , “Evde bakım parası ayın kaçında yatacak?” , “Evde bakım parası yatan illerin listesi” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:27:00 -
Evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller 4 Haziran

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç ailelere her ay maaş ödemesi yapıyor. Bakım parası alanlar ise haziran ayı maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Vatandaşlar “Haziran ayı evde bakım parası yattı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller 4 Haziran

Evde bakım parası alan aileler maaşların ne zaman yatacağını araştırıyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara yatmaya başlıyor.

Evde bakım parasın sorgula

Maaşların yatıp yatmadığını SMS ile öğrenmeniz mümkün. Evde bakım parasını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

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