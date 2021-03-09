Evde bakım maaşları ne zaman ödeniyor? Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla veriliyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşları ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşları yattı mı?

Evinde hasta, yaşlı ve ağır engelli yakınlarına bakan vatandaşlar evde bakım parası sorgulamalarını SMS ve e devlet üzerinden gerçekleştiriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Yani 15 Mart'tan sonra evde bakım maaşları yatması bekleniyor.

2021 yılında evde bakım maaşı ne kadar?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.