Evde bakım aylığı ne kadar? Evde bakım parası arttı mı?

Evde bakım aylığı, AK Parti iktidarının vatandaşa ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Maaştan yararlanmak için belirlenmiş şartlar vardır.

Evde bakım aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" dedi. Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu, 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'Evde Bakım Yardımı' yapıldığını belirten Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.

Evde bakım aylığı alma şartları neler?

1-Gelir Şartı: Aile geliri toplandığında o evde yaşayan kişi sayısı bölünüp, kişi başına düşen gelir tutarı asgari ücretin 2/3 tutarının altında olmalıdır.

2- Kişinin/hastanın bakıma muhtaç olması şartı: Hastanın bakıma muhtaç durumda olması demek, günlük yemek yeme, tuvalet ve banyo ihtiyacı gibi ihtiyaçlarını başkalarının yardımına ihtiyaç duyarak giderebilen kişilere bakıma muhtaç durumda deyimi kullanılmaktadır.

3- Kişinin ağır engelli raporunun(sağlık kurulu raporunun) bulunması, raporda engelli olduğu gibi ağır engelli ifadelerin yer alması şartı: Kişinin/hastanın bakıma muhtaç olduğu sağlık raporunda belirtilmelidir.

Evde bakım parası olarak bilinen paranın alınabilmesi için ilk olarak kişinin en az yüzde 50 engelli raporu olması ve raporda da “ AĞIR ENGELLİ” olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm il ve ilçelerde bulunan temsilciliklerine gerekli evraklar ve belgeler ile birlikte yapılmaktadır.