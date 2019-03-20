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Evde bahar hazırlığı

Kış da kasveti de hayli uzun sürdü. Yeter artık... Bahar kapıda. Kışın kasvetini evden bir güzel kovma vakti...

20 Mart 2019 Çarşamba 13:02
Evde bahar hazırlığı

Bahar kapıda. Kışın kasvetini evden bir güzel kovma vakti.. Tepeden tırnağa evimiz elden geçirilmeyi bekliyor. Birkaç ipucu ile hem işinizi kolaylaştırın hem de mükemmel temizlik sağlayın.

Hangi yüzeyleri nasıl ve hangi tür temizleyicilerle temizlemeli?

a. Ahşap zeminler

Ahşap zeminleri temizlerken asitli temizleyicilerden ve yüzey üzerinde kalıntı bırakan deterjanlardan uzak durmaya özen gösterin. Ayrıca amonyak içerikli temizleyiciler sizi solunum yolunuzdan zehirler ve aşırı su kullanımı da ahşap zeminlere zarar verebilir.

b. Taş zeminler

Mermer, traverten gibi doğal taşlardan yapılan zeminleri temizlerken asitli olmayan deterjanlar kullanmaya özen gösterin. Limon suyu, sirke gibi sıvılar bu taşların delinmesine bile sebep olabilir. Yere ya da tezgaha dökülen asitli sıvıları bir an önce temizlemek bu bakımdan çok önemli.

c. Seramik zeminler

Seramik yüzeyleri yağlı içerikteki ya da krem sıvı temizleyicilerle sildiğiniz taktirde üzerinde dalga dalga deterjan izi kalabilir. Bu sebeple bu tarz temizleyicilerden uzak durmakta, sirke gibi doğal temizlik malzemeleri kullanmakta yarar var.

Halı ve döşemelik temizliği

Halı ve döşemelikleri arap sabunuyla temizlerseniz kirleri kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Bu işlemde ek olarak ihtiyacınız olanlar temiz bir bez, sıcak sudur. Halılardan gelen kötü kokuların önüne geçmek istiyorsanız üzerlerine bikarbonat serpiştirerek bir saat kadar bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesi ile serpiştirdiğiniz tozları toparlayın. Halının üzerindeki kötü kokuların gittiğini göreceksiniz. Ayrıca halı yıkama makineleri ile döşemeliklerinizi  de temizleyebilirsiniz. Buhar bu işi kolaylaştırmak için birebir. Eğer bu iş için buharlı bir temizleyiciniz varsa, suyuna sirke koyun. Bütün ev sağlığına kavuşsun! Yoksa kısmen ütünüzün buharından da faydalanabilirsiniz ama çok yetersiz kalacaktır.

Pencere ve perdeler

• Perdelerinizi kornişten çıkarıp yıkayın. Yıkarken talimatlara uymayı ihmal etmeyin. Bazı perdeler için kuru temizleme de gerekebilir. Perdeler makinede yıkanırken o esnada camları, kornişleri ve pervazları temizleyebilirsiniz.

• Pencerelerin cam kısmını temizlemeye başlamadan önce içten dışa doğru çerçeveyi temizleyin. Ayrıca camları güneş vururken temizlemekten kaçının. Islak bezi gezdirdiğiniz yerler çok çabuk kuruyacağından camda lekeler kalacaktır.

• Camlar için "yetenekli ikili" elma sirkesi ve sudur. Su ile karıştırdığınız sirkeyi bir sünger yardımıyla camlara uygulayın yoksa mikrofiber beziniz gazete kağıdı ile kurulayabilirsiniz.

• Abajur ve lamba başlıklarını nemli bir bezle temizleyin.

• Elektrik anahtarının hatta sigortanın kapalı olduğundan emin olduktan sonra ampulleri sökerek nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.

• Radyatörlerin arkasını silmek için eski askı ve çoraplardan faydalanabilirsiniz. Eski bi çorabınızı askıya geçirerek elinizin ulaşamadığı yerleri silebilirsiniz.

• Duvara astığınız aksesuar ve çerçeveleri yerinden çıkarıp nemli bir bezle tozlarını alın.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:02
  1. Bahar
  2. Ahşap zeminler
  3. amonyak
  4. Mermer
  5. traverten
  6. Limon suyu
  7. sirke
  8. Seramik yüzeyler
  9. halı yıkama makineleri
  10. elektrik süpürgesi

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