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Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş düşürmek için ne yapmalı? Ateş düşürme yöntemleri!

Ateşi düşürmek için kullanılan en yaygın yöntem olan soğuk musluk suyuyla bir havluyu ıslatıpfazla suyu sıktıktan sonra kasık, koltuk altı, ayak, el gibi kısımları havluyla ovup havluyu tekrar ıslatıp fazla suyunu sıktıktan sonra alnın üzerinde bekletme işlemini artık hemen hemen hepimizbiliyoruz. Fakatdoktora gidinceye kadar evde yapabileceğimiz birkaç kolay yöntemlede ateşi düşürmek mümkün.

03 Ekim 2019 Perşembe 23:10
Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş düşürmek için ne yapmalı? Ateş düşürme yöntemleri!

Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu bir kaba koyun. Daha sonra  çorabınızı bu karışıma daldırın fazla sıvıyu sıktıktan sonra ayağınıza giyin ve kuruyana kadar bekletin. Bu işleme ateşiniz düşene kadar devam edin.

Bir çay kaşığı krem tartar, yarım çay kaşığı limon suyu, yarım su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı balı bir kasede  köpürene kadar karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar için.

Bir tatlı kaşığı fesleğeni  yarım çay kaşığı karabiber ile birlikte 1 bardak sıcak suyun içine atıp, birkaç dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen karışımı süzüp tatlandırmak için biraz bal ekleyin ve ılık bir şekilde için.

Bir bardak sıcak suya 1 diş kıyılmış sarımsak ekleyin ve birkaç dakika demlenmesini bekleyin. Karışımı süzdükten sonra ılık bi şekilde için.

1’er çay kaşığı kekik ve mercanköşk yaprağını 1 bardak kaynar suya ekleyin ve 20 dakika demlenmesini bekleyin. Çayı süzüp ılık olarak için.

Yarım fincan kuru üzümü ince bir şekilde kıyıp 1 su bardağı suya ekleyin ve yarım bardak su kalana kadar karıştırarak kaynatın.  Karışımı ılık olarak için.

Melekotu köklerini  küçük parçalar halinde kestikten sonra kaynar suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Karışım demlendikten sonra tatlandırmak için bal ekleyerek tüketin.

 Patatesi ince dilimler halinde kesip sirkenin içinde 10 dakika bekletin. Daha sonra, uzanıp patates dilimlerini alnınıza yerleştirin ve patateslerin üstüne bir bez örtün. 20 dakika bu şekilde bekleyip ardından kaldırın.

Yarım çay kaşığı zerdeçalı, çeyrek çay kaşığı karabiber tozu ile 1 su bardağı sıcak sütün içine ekleyin ve iyice karıştırın. Ilık olarak tüketin.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:10
  1. ateş

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