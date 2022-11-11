Ev yapımı şifa merhem: Evde kara merhem nasıl yapılır? Ağrı kesici 2 krem tarifi: Ev yapımı, doğal, etkili!

Kendinizi iyi hissetmeniz için gereken en etkili ağrı kesici krem: Doğal ve etkili ağrı kesici krem tavsiye isteyenler, kendi merhemini kendi yapabilecek. Şimdi, ağrı kesici krem nasıl yapılır sorusunun yanıtlarına bakalım...

Bu haberimizin içeriğinde;

Kara merhem nasıl yapılır?

Kara merhem nasıl kullanılır?

Evde doğal yara kremi?

Yara izi giderici krem yapımı?

Yanığa mum ve zeytinyağı?

Beyaz mum ve zeytinyağı kremi, gibi konuları kapsayan tarifleri bulabileceksiniz.

Ağrı Kesici 2 Krem Tarifi: Ev Yapımı, Doğal, Etkili

Krem 1

Malzemeler

2 yemek kaşığı ölçüsünde rendelenmiş balmumu

1 yemek kaşığı kafur

1 su bardağına yakın Hindistan cevizi yağı

10 damla nane yağı

4 damla biberiye yağı

4 damla okaliptüs yağı

Uygulama

Hindistan cevizi yağı ile rendelenmiş bal mumunu ısıya dayanabilen bir cam içinde benmari usulü eriterek kremi yapmaya başlayın.

Kremi karıştırmak için tahta kaşık kullanın ve malzemelerin içine önerilen ölçüdeki kafuru ekleyin.

Kafuru ekledikten sonra diğer yağları ekleyerek birkaç defa karıştırın.

Hazırladığınız kremi, temiz ve güvenli kapaklı bir cam kavanoza aktarın.

Kavanozun kapağını, sıcaklık kaybolduğunda ve krem soğuyup kıvam aldığında kapatabilirsiniz.

Elde edilen doğal ağrı kesici kremi, kapalı ve serin bir dolapta muhafaza edebilirsiniz.

Bu kremi hazırlarken kullandığınız malzemeler öylesine etkili ve faydalı ki; ilk kullanımda ağrının hafiflediğini hissedebilirsiniz.

Ev yapımı şifa merhem için gerekli malzemeler

30 gr katı kakaoyağı

20 gr bal mumu

10 ml greyfurt çekirdeği yağı

20 ml Aynı sefa yağı

15ml Evitamini

20 Damla sıvı propolis

20 ml Çuha çiçeği yağı

50 ml Kırmızı kantaron yağı

10 ml karanfil yağı

50 ml Bitkisel gliserin

50 ml acıbadem yağı

Yaklaşık 300 ml olacak bu krem bozulmadan çok uzun süre kalır. Ve evinizde aylarca hemen başvurabileceğiniz tamamen doğal bir şifa kremi olur. Özellikle kışın hava şartlarının derimizde yapacağı dezenformasyon için iyi bir reçetedir. İçerisindeki propolis aynısefe ve greyfurt çekirdeğinden dolayı çok iyi bir antibakteriyal ve anti fungaldır. Kakao yağı Evitamini çuhaçiçeği ve Kırmızı kantaron yağından dolayı ciltteki yara yanık çizik ve pişik rahatsızlıklarına fayda verir. Karanfil yağı hafif ağrı giderici olarak yangı ve acıyı bastırır.

Ev Yapımı, Doğal, Etkili

Krem 2

Malzemeler

Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

Dörtte bir su bardağı balmumu

2 çay kaşığı acı kırmızı toz biber

2 çay kaşığı zerdeçal veya zencefil tozu

15 damla nane yağı

15 damla lavanta yağı

Uygulama

Hindistan cevizi ve balmumu benmari usulü eritilir. Üzerine sırasıyla diğer malzemeler eklenir.

Benmari usulü eritirken ocağın altının kısık ateşte olması gerekir. Yüksek ısıda malzemelerin yapısı bozulacağı için ağrı kesici özelliği kaybedebilir.

Tüm malzemeler kap içinde tahta kaşıkla karıştırılır ve sıcaklığın geçmesi beklenir.

Sıcaklık gittiğinde, krem oda sıcaklığına geldiğinde ağrı kesici olarak cilde uygulanır.

Ağrı Kesici Doğal Kremler Nasıl Kullanılır?

Evde hazırladığınız doğal ağrı kesici kremleri kullanmadan önce, ağrının hissedildiği bölge tespit edilir.

Baş, eklem ya da şakaklarda oluşan ağrıları gidermek için bu kremi parmak ucuyla alın.

Ağrının olduğu bölgeye masaj yaparak kremi sürün ve yıkamayın.

Mümkünse 15 dakika kadar dairesel hareketler yaparak kremi ağrılı bölgeye uygulayın.

Kremin herhangi bir zararı yoktur ancak bebeklerde ve çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Eğer çok sık baş ve eklem ağrısı yaşıyorsanız; hazırladığınız doğal kremi gece ve gündüz düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Evde hazırladığınız doğal ağrı kesici kremleri denemeden önce, kullanılan malzemelere karşı alerji durumunun olup olmadığından emin olmanız gerekir. Herhangi bir malzemeye karşı alerjiniz varsa kremi kullanmamalısınız. Kronik ağrıların giderilmesi konusunda ise aile hekiminize ya da hastalığınızı takip eden doktorunuza kremler hakkında bilgi verip onay almanız tavsiye edilir. Önerilen bitkisel ağrı kesici kremler, kesin tedavi değil var olan tedaviye yardımcı niteliktedir.

Evde kara merhem nasıl yapılır? Kolay tarif

Uygulama:

Tencerenin içerisine su koyun ve cam kaseyi tencerenin içine yerleştirin. Cam kaseye 1 yemek kaşığı gliserini ekleyin ve eriyene kadar kaynatın. Gliserini erittikten sonra zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin.

Kara merhem nasıl kullanılır?

Karışım hazırlandıktan sonra cam kavanoza dökün ve soğumaya bırakın. Doğal krem kullanıma hazır.

Yanığa mum ve zeytinyağı?

Diş macunu, yoğurt, el ve yüz kremi gibi ürünlerin yanıkların üzerine sürülmemesi gerekir. Halk arasında yanlış inanışlardan biri olan; zeytinyağı ve mumu eritip krem şekline getirdikten sonra yaraya sürmek gibi tedavi şekillerinin yanan bölgeye hiçbir faydası yoktur.

Mum ve zeytinyağı karışımı neye iyi gelir?

Beyaz mum ve zeytinyağı kremi: Balmumu ve de zeytinyağı maskesi ayrıca egzama ve de sedef hastalığına iyi gelmektedir. Balmumu maskesi iyi bir cilt nemlendirici olmaktadır. İçerdiği A vitaminiyle balmumu maskesi cilt yumuşatıcı özelliklere de sahiptir. Balmumu maskesi tıkanmış olan gözeneklerin temizlenmesine de destek olur.

UNUTMAYIN! BU TÜR UYGULAMLARI YAPMADAN ÖNCE UZMANINA BAŞVURMALISINIZ.(BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR)